Aprueban en comisiones las reformas en materia de seguridad envidas por Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Comisión de Seguridad Ciudadana de San Lázaro, diputados oficialistas aprobaron las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de Seguridad: Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación.

El primer dictamen aprobado fue el de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública por 25 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones; el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación fue aprobado por 25 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

El dictamen de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece en uno de sus apartados que, con el objeto de robustecer las investigaciones a cargo de las instituciones de seguridad pública y, de ser necesario, obtener datos de prueba para las investigaciones que lleven a cabo, la referida agencia pondrá en operación una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil.

Por lo que los prestadores de servicios móviles de telecomunicaciones, por sí o por medio de las empresas comercializadoras, estarán obligados a realizar el registro de alta de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas móviles que operan en su red, e inhabilitar las líneas que no estén asociadas a una persona, con excepción de los servicios de seguridad y emergencia.

Por su parte, el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación busca ser una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad pública del Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, que tiene por objeto la elaboración y el aprovechamiento de inteligencia; integrado en una unidad central por un conjunto de componentes que interactúan en tiempo real o con la mayor inmediatez posible.

También detalla que la operación del sistema se regirá por los principios de federalismo cooperativo, protección de la persona, su dignidad y sus derechos humanos, empleo máximo de herramientas tecnológicas y científicas, legalidad, cooperación y coordinación, oportunidad, precisión, eficacia y eficiencia, siendo la Secretaría la encargada de la coordinación y operación del Sistema y de la plataforma tecnológica que lo aloja y gestiona.

La oposición vota contra el dictamen

El diputado del PAN, César Damián Retes, afirmó que la reforma que tiene buenos puntos como la modernización de Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, también podría tener posibles violaciones a derechos humanos por violar la privacidad de los mexicanos.

“Profundizo en la protección a la intimidad y el derecho a la privacidad, porque aquí en este espacio se refirió una resolución de la Suprema Corte, en particular cuando se resolvió la integración de un registro de telefonía móvil similar al que hoy se propone, donde se dijo que la ponente fue la ministra Norma Piña, lo cual es cierto, y quien presidía la corte era Zaldívar, quien hoy está en las filas de la 4T. Y, por cierto, la votación fue 11-0. Incluso la ministra Yasmín, Loreta y el propio Zaldívar votaron en contra de esa modificación. Señalaron que era violatorio de los Derechos Humanos.”

Además, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, detalló que su partido irá en contra de la iniciaba porque no plantea una estrategia en materia de seguridad clara.

"Esta reforma no plantea una estrategia en materia de seguridad clara, no plantea atacar los cuatro rubros fundamentales de la seguridad, la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad ciudadana, no plantea la posibilidad de disminuir los índices de inseguridad en este país”, explicó.

La iniciativa avalada por la mayoría oficialista será discutida este jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, se enviará al Senado.