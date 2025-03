FGR va por funcionarios de Jalisco en caso Teuchitlán: Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de la República (FGR) investigará a funcionarios de Jalisco que pudieron incurrir en responsabilidades en el aseguramiento del Rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el que fue hallado un crematorio clandestino.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que, de la información que ha enviado la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJJ), pudo concluir que existieron diversas omisiones por parte de las autoridades locales en las actuaciones dentro del rancho, mismo que fue asegurado en septiembre de 2024.

“Lo que va a investigar la Fiscalía de la República son varias cosas: primero, los delitos de carácter federal que se hayan cometido ahí. Si en esa investigación, se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporados porque forman parte de la investigación, no se pueden obviar”, refirió.

Explicó que hasta ahora la fiscalía de Jalisco no ha terminado de enviar todo el expediente para que la FGR tome el control total de la investigación, pero que una vez que lo haga, indagarán todas las actuaciones realizadas, desde los primeros respondientes.

“Por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando, pero no vamos a ir al revés. Primero vamos a ir con el primer respondiente, con el primer responsable y por ese camino, porque si no, no tendría seriedad pública”, señaló.