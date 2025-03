Guerreros Buscadores responde a la FGR: Rancho Izaguirre de Teuchitlán sí era campo de exterminio

TEUCHITLÁN, Jal. (apro).— Un grupo de aproximadamente 11 integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, junto con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ingresó este miércoles al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, luego de que desde el pasado domingo les habían negado el acceso.

Raúl, uno de los miembros del colectivo, expresó su preocupación por las omisiones de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR), desde que se descubrió el lugar en septiembre pasado, tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados. Para este padre, el rancho representa un campo de exterminio y un sitio de reclutamiento criminal.

“Yo te puedo decir que sí fue eso: un lugar de exterminio porque qué tiene que hacer ahí unos restos humanos quemados. Entonces, las pruebas de todas las cosas que están ahí adentro, indican que sí es. Entonces, no hay vuelta de hoja. Es un lugar de exterminio y de adiestramiento. Lo fue en su momento. Desgraciadamente, los funcionarios dicen que no, pero ahí están, ahí están las fotografías, que no mientan”, declaró.

Este mismo miércoles, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo en conferencia: “No hay elementos suficientes para inferir que en Teuchitlán haya un campo de exterminio”.

Al ingresar al rancho, Raúl expresó su firme creencia de que en el lugar se encuentran evidencias concretas que pueden ayudar a esclarecer los eventos ocurridos. “No hay vuelta de hoja”, afirmó, reforzando su convicción de que la CNDH será esencial para ayudar a los buscadores a desentrañar lo que realmente sucedió en este sitio.

Raúl mencionó su esperanza de que la CNDH les brinde apoyo a los Guerreros Buscadores, quienes han estado trabajando incansablemente en la localización de personas desaparecidas. “Las pruebas están ahí adentro”, subrayó, haciendo un llamado a la acción para que las autoridades pertinentes atiendan esta grave situación.

La asociación dijo que espera que la intervención de la CNDH pueda traer respuestas y cerrar un capítulo oscuro que sigue afectando a muchas familias en Jalisco.

Buscadoras en el rancho Izaguirerre. Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro

Madre busca a su hijo desaparecido en Tequila, Jalisco, desde mayo de 2022

Angélica García relató que se encuentra en una desesperada búsqueda de su hijo desde hace casi tres años, Mario Alberto Luna García, quien desapareció el 29 de mayo de 2022. Según relata Angélica, Mario le había informado a su familia que iba a reparar el remolque de la camioneta y que al día siguiente se dirigiría a una planta de mezcal en la comunidad de Cofradía de la Luz. Sin embargo, Mario no regresó.

La última señal de su teléfono móvil fue registrada en un rancho ubicado en San Isidro Mazatepec. Angélica, acompañada de su esposo y algunos primos, se dirigieron a ese rancho en busca de respuestas, pero las autoridades no acudieron al lugar hasta 15 días después de la desaparición. Al enterarse de la llegada de las autoridades, Angélica se mostró esperanzada, pero el descubrimiento de los candados violados en la bodega donde se encontraba la última ubicación de Mario generó nuevas inquietudes.

La madre de Mario sostiene que si las autoridades hubieran actuado con mayor celeridad, el “desenlace de la situación podría haber sido diferente”. La angustia y el miedo por la desaparición de su hijo han llevado a Angélica a continuar su búsqueda, con la esperanza de obtener respuestas que le permitan encontrarlo.

Inmediaciones del rancho Izaguirre. Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro

Madre busca a su hijo desaparecido en Puebla

Irma González Matamoros se encuentra en la búsqueda de su hijo, Josel Sánchez González, quien desapareció el 14 de mayo de 2021. Irma recuerda claramente la última vez que vio a su hijo, cuando se encontraba finalizando la preparatoria en línea. Desde entonces, las únicas comunicaciones han sido a través de llamadas telefónicas. Él le había prometido regresar a casa, pero nunca volvió.

Preocupada por su ausencia, Irma decidió contratar a un investigador privado, quien reveló que su hijo había sido supuestamente secuestrado por el “cártel de Guadalajara”. Con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero, Irma visitó el rancho en Teuchitlán. Durante las transmisiones de los videos en vivo que efectuaron los Guerreros Buscadores de Jalisco y en las fotografías que difundieron las autoridades logró reconocer una mochila gris jaspeada, que podría pertenecer a Josel.

Irma describió que su hijo llevaba consigo una chamarra, una maleta azul y un collar que pertenecía a su padre, quien era militar. La madre expresó que si llegara a encontrar la medalla de su papá, podría confirmar que su hijo estuvo en el rancho. Sin embargo, al intentar acceder al lugar, le informaron, en un principio, que no podía ingresar porque no estaba en la lista de visitantes.

A pesar de los obstáculos, Irma dejó en claro que no se marcharía sin antes ver el rancho, destacó su determinación y el largo camino que ha recorrido por la búsqueda de su hijo, por su insistencia y por el apoyo de los buscadores finalmente logró pasar.

Irma González Matamoros, madre del joven de 18 años desaparecido en Puebla, salió del rancho Izaguirre visiblemente conmovida y con la esperanza de encontrar respuestas sobre su hijo, desaparecido hace cuatro años.

Durante su visita, fue atendida por Laura García, una funcionaria de la Fiscalía, quien se comprometió a mostrarle imágenes y videos de las pertenencias de su hijo, que incluye una credencial de elector. “Conozco sus pertenencias, así que, si veo su chamarra, la reconoceré”, dijo Irma, evidenciando su deseo de encontrar algún objeto significativo.

La madre compartió su experiencia al entrar al rancho, describió una profunda tristeza y un ambiente que toca el corazón. “Es un lugar lleno de dolor; necesitarían estar ahí para sentirlo”, expresó. Sin embargo, al recorrer las instalaciones, constató que ya no se habían encontraban pertenencias, lo que generó más angustia. “Ya no hay nada. Las pertenencias ya no están aquí”, lamentó.

Aunque observó que la búsqueda continuaba, sintió frustración al notar que los buscadores no estaban activos. “Yo solo quería ver alguna prenda, pero me dijeron que todo se había llevado a la fiscalía”, mencionó.

Irma recibió información sobre el proceso a seguir y dijo que planeaba ir nuevamente a la fiscalía esa misma tarde. “Lo ideal sería ver las pertenencias personalmente”, afirmó, expresando su deseo de obtener respuestas claras para cerrar el ciclo de incertidumbre y dolor que enfrenta. “No me importa nada más que encontrar a mi hijo, sea vivo o muerto, para acabar con mi angustia”, señaló.

La madre expresó su preocupación por la falta de resguardo adecuado del lugar durante los meses anteriores y se mostró en estado de shock ante la situación. “Es lamentable que una familia que sirvió a la nación esté pasando por esta tragedia”, reflexionó. Irma llegó al rancho tras ver las noticias y, convencida de que su hijo fue víctima del crimen organizado, continúa su búsqueda con la esperanza de encontrar al menos alguna pista que le brinde paz.

Por su parte, al salir del rancho Raúl, el miembro del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, compartió actualizaciones sobre la situación de la búsqueda de desaparecidos en el rancho Izaguirre, enfatizó la esperanza de avanzar en la identificación de restos humanos. A pesar de no haber podido ingresar a las áreas de trabajo específicas, Raúl y su equipo estuvieron presentes en una bodega cercana “para no interferir con las labores en curso”.

El colectivo dijo que expertos que tienen la tarea de identificar restos en el sitio, les brindan respaldo y protección a los buscadores. Raúl destacó la importancia de este apoyo y la promesa de un recorrido detallado por las instalaciones para observar el trabajo realizado. También lamentó que no han podido observar directamente las excavaciones.

"Desde nuestra primera visita, hemos notado que se están llevando a cabo trabajos, pero lamentablemente aún no se ha encontrado nada significativo", comentó Raúl.

A pesar de la falta de avances concretos, la expectativa se mantiene alta para este jueves, cuando se espera que puedan verificar el progreso de los trabajos periciales.

La organización del recorrido, que incluirá a representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Fiscalía, dijo, es fundamental para asegurar la transparencia en el proceso. Hasta el momento, se han excavado cinco pozos adicionales, pero sin hallazgos relevantes.

Aunque la Fiscalía de Jalisco ha estado a cargo de las investigaciones, Raúl comentó que se espera que la llegada e intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) agilicen el proceso. En la actualidad, la presencia de numerosos especialistas de ciencias forenses y de búsqueda en el sitio es notable.

Raúl también mencionó que, aunque se han reportado algunos hallazgos en el pasado, no se pueden considerar confirmaciones sin la verificación directa. "No descansaremos hasta que se culminen todas las labores de búsqueda. No hay razón para dar carpetazo a este asunto", aseguró.

El trabajo de Guerreros Buscadores de Jalisco refleja el compromiso y la determinación de las familias que buscan respuestas en medio de la incertidumbre sobre sus seres queridos desaparecidos. La comunidad se mantiene unida en la esperanza de que sus esfuerzos den pronto frutos y se logren recuperar a quienes faltan.