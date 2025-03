Se congela la edad de jubilación para maestros: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El congelamiento de la edad de jubilación para maestros que quedará en 56 y 58 años; un programa para quitas de deudas impagables con el Fovissste; las consultas escuela por escuela para definir el destino de Usicam; además del retiro de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, fueron los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con el retiro de la iniciativa de reforma de la ley ISSSTE la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrán los beneficios.

Los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está planteando rescatarlos a través de un decreto presidencial”, dijo esta mañana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en torno a uno de los puntos que plantean mantener.

Fuera del retiro de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo, el resto de los compromisos fueron agregados por la CNTE para lograr su objetivo desde hace años, que es la derogación total de la reforma de 2007, cuando “cambio por completo el régimen de pensiones y ahora los maestros se estaban jubilando con muy poquitos recursos y además los que ya se habían jubilado tienen muy pocos recursos”, afirmó la mandataria federal.

Agregó que “aun cuando es justa la demanda, siempre está el problema de cuánto presupuesto tenemos para poder cumplir con esa solicitud que están haciendo los maestros. Ellos están pidiendo que se disminuya la edad de jubilación a cómo estaba antes de la reforma del 2007”.

Destacó que “también están solicitando que un esquema que se planteó que se llama Usicam que es para la promoción de los maestros que desaparezca porque no fue lo más Justo que se pudo hacer. Esa reforma se hizo en 2019 echando para echar atrás la reforma de Peña de 2013”.

En torno a este asunto, el Ejecutivo Federal mantendrá pláticas en especial con la CNTE ante sus “solicitudes justas”, aunque reaccionó ante el rechazo del magisterio a su iniciativa: “Sin embargo hubo confusión en qué es lo que estábamos planteando, se pensó que queríamos quitarles a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el ISSSTE, en el caso de los maestros pues no era tal”.

Pese a que el gobierno federal insiste en que nunca se buscó perjudicar al magisterio, se comprometió a retirar dicha iniciativa, sin dar un plazo para su reenvío al legislativo.

La lectura de los compromisos fue la siguiente:

El retiro inmediato de la reforma a la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero de 2025 para que no haya ninguna confusión, “ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley”.

El segundo compromiso es establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del Fovissste y se cumplirá sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, por lo que será a partir de un decreto desde la presidencia en el que ya trabajan. En este punto incluyen, también en el decreto, que el Fovissste recupere su capacidad de construcción, “sin tocar la ley del ISSSTE”.

El tercer punto es detener el incremento de la edad de jubilación porque, dijo, “resulta que la ley de 2007 aumenta las edades de jubilación cada dos años, imagínense que el que se jubiló en 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila a otra edad y el de 2027 a otra edad”, expuso la presidenta.

Así ha ido aumentando la edad de jubilación y que, indicó Delgado, se quedará en 56 y 58 años.

Esta propuesta es en tanto siguen los diálogos “y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones detenemos, congelamos la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando”, este tema “representa recursos, sí, pero saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo”.

El cuarto compromiso es ante la solicitud de que cambie el esquema de promoción de maestros mediante el Usicam. “¿Qué propuesta les hice? En vez de que hagamos foros, que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela, vámonos a una consulta abajo con todos los maestros de México, a cada escuela pública del país, para saber qué opinan los y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie”.

A partir de esos foros escuela por escuela es que el gobierno va a construir la propuesta de modificación el 3o constitucional, también se comprometen a que en el ingreso, promoción y reconocimiento se garantice la transparencia y la cero corrupción.

La presidenta dijo que “evidentemente no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización y esto no es definitivo, no es lo último”, además de que “seguimos dialogando y seguimos viendo, mientras seguimos haciendo los foros con las y los maestros”.

El secretario de Educación dijo que “la presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, maestros y maestras. Los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está planteando rescatarlos a través de un decreto presidencial”.