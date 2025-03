En medio de protestas de la CNTE, Mario Delgado reitera disposición para atender demandas

CIUDA DE MÉXICO (apro).- Mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desquiciaban el tráfico en la Ciudad de México con sus protestas, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, les reiteró la “voluntad” del gobierno federal para atender sus demandas.

Al reunirse con integrantes de la Sección 7 del SNTE-CNTE en esa entidad del sur del país, el expresidente nacional de Morena se refirió a la demanda de integrantes de la Coordinadora para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que motivó el segundo día de paro y bloqueo de los maestros en avenidas principales de la capital.

El funcionario público les dijo, según un comunicado de la SEP, que ningún trabajador del Sistema Educativo Nacional (SEN) se pensionará por debajo del salario promedio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que actualmente es de 17 mil 500 pesos.

“El monto está garantizado y todos los que estén por debajo de esa cantidad tendrán ese piso. Quienes tengan derecho a una pensión más alta, la recibirán”, aseguró.

Sobre la edad mínima de jubilación, el exsecretario de Finanzas del Distrito Federal añadió que se mantendrá en 58 años, como está actualmente. Y les prometió:

“A partir de ahí, revisaremos juntos, con ustedes y con su representación nacional, hasta dónde es posible retroceder a las condiciones previas a 2007, que es su planteamiento. Con esto, quedaría atendida la demanda respecto a la Ley del ISSSTE de 2007”.

El titular de la SEP acudió a la capital chiapaneca para firmar, en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Acta Constitutiva con la Comisión Mixta Estatal de Relaciones Laborales de la Sección 7 del SNTE-CNTE en Chiapas.

Ahí, el exlegislador reiteró la importancia de que la base magisterial “sepa que existe voluntad” de la presidenta Claudia Sheinbaum para atenderlos.

“Tengan la seguridad de que no ha habido, no hay y no habrá una sola reforma que afecte al magisterio nacional, porque los reconocemos como agentes de la transformación y son los pilares de La Nueva Escuela Mexicana”, les dijo.

Ante el secretario general de la Sección 7 del SNTE-CNTE, Asael González Vázquez, se refirió a las demandas nacionales del magisterio y les recordó que a mandataria federal retiró la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentada el 7 de febrero, y que los beneficios que se buscaban con la iniciativa ahora se implementarán vía decreto.

“Que ustedes tengan más posibilidades de acceder a una vivienda y puedan ejercer su derecho constitucional a través de dos vías: primero, otorgándole al Fovissste la posibilidad de construir, y segundo, permitiendo que aquellas personas con deudas impagables por créditos hipotecarios puedan obtener quitas y condonaciones. Es injusto que se pague una, dos o tres veces el valor de una casa durante toda la vida y que la deuda persista”, les explicó.