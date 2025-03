MC presenta más de mil firmas ante el INAI para proteger la Plataforma Nacional de Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Laura Ballesteros, acudió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para entregar mil 500 firmas de ciudadanos para salvaguardar la Plataforma Nacional de Transparencia.

La legisladora emecista acudió al instituto de transparencia para entregar, personalmente, al comisionado presidente, Adrián Alcalá, las firmas para resguardar, como afirmó, 15 mil millones de documentos de información pública.

“Estamos entregando mil 500 firmas ciudadanas de todo el país como una petición al INAI para salvaguardar la Plataforma Nacional de Transparencia. Como sabemos, hay 15 mil millones de documentos de información pública que es el legado de todos los trabajadores que han estado aquí durante años y que eso es no solamente su legado, sino también patrimonio de nuestro país.

“Ahí se encuentra Odebrecht, ahí se encuentra la “Casa Gris”, la “Casa Blanca”, el “Toallagate”, la Biblioteca Vasconcelos, ahí se encuentra todo. No va a haber manera de que el gobierno se revise a sí mismo, si esa plataforma no permanece salvaguardada e independiente”, explicó.

La diputada resaltó que les preocupa que se dice que la Secretaría de Transparencia la va a proteger, pero no viene en ninguna parte de la reforma, ya que, resaltó, que lo que no viene en la ley no se protege, no existe y no se le asigna presupuesto.

Para finalizar, Laura Ballesteros informó que presentarán, en el Pleno de San Lázaro, una moción de suspensión, además de reservas para que venga en esta reforma la protección y salvaguarda de la Plataforma Nacional de Transparencia.