“Para el tipo más despreciable de México”: Lilly Téllez deja zapatos a Noroña tras dichos sobre Teuchitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PAN, Lilly Téllez le regaló un par de zapatos usados al senador Gerardo Fernández Noroña y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que recuerden el hallazgo ocurrido en el predio de Teuchitlán, Jalisco.

En la Sesión del Pleno, la senadora panista explicó que un par es para el tipo más despreciable de México, Gerardo Fernández Noroña, esto en referencia al comentario que hizo el legislador al cuestionar que los zapatos encontrados en el predio de Jalisco no eran de personas desaparecidas.

Además, la legisladora detalló que el otro par es para Claudia Sheinbaum, quien, afirmó, se fue burló y se fue a bailar un día después del hallazgo en Jalisco.

Un par de zapatos para Noroña, el tipejo más despreciable de México, y otro par de zapatos para la presidente Sheinbaum, que se fue a bailar justo cuando se descubrió el campo de exterminio en Jalisco ?? pic.twitter.com/X051X4yu2i — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 19, 2025

“El Congreso de la Unión, hoy me dirijo a las madres buscadoras de los hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena en México. En primer lugar, aquí dejo un par de zapatos que pertenecieron a alguien, para el tipo más despreciado de México, para Noroña, hágaselos llegar.

“Y en segundo lugar, aquí dejo otro par de zapatos de lo que es un holocausto, campo de exterminio en Jalisco, a la que se burló y se fue a bailar, a la presidente Sheinbaum, háganle llegar otro par de zapatos”, detalló.

Asimismo, la legisladora pidió a las madres buscadoras de hijos desaparecidos por el “narcoestado” de Morena que no se detengan, aunque el partido oficialista las ha querido callar y hayan querido obstruido su búsqueda.

“Eso hace Morena, porque les tienen pánico, porque no quieren que sigan encontrando los restos de sus criaturas y exponiendo el narcoestado. Y el colmo, Morena le echa la culpa a los gobiernos estatales, no señores, que Jalisco no es México, que Sonora no es México, que Tamaulipas no es México, que Guanajuato no es México. Es responsabilidad del Presidente de la República en funciones”, resaltó.