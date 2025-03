Montachoques en el supermercado: cómo reaccionar y no ser víctima de robo

Las autoridades recomiendan llevar la bolsa siempre al frente y no dejarla en el carrito de compras.. Foto: Pexels

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomendó fortalecer las medidas de prevención ante una nueva modalidad de robo en supermercados, donde grupos de personas provocan choques intencionales con carritos de compra para sustraer pertenencias de los clientes.

De acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se trata de un robo sin violencia en el que tres o cuatro personas generan una distracción para hurtar carteras, celulares u otros objetos de valor de las bolsas de las víctimas.

Y por su forma de operar han sido asociados con los montachoques, extorsionadores que provocan colisiones vehiculares para exigir por medios violentos el pago de los daños.

El Consejo Ciudadano pidió a las personas mantenerse alertas y recomendó reportar cualquier incidente a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, donde se ofrece orientación jurídica y emocional gratuita las 24 horas, en todo el país.

Recomendaciones del Consejo Ciudadano para evitar robos de montachoques

El organismo emitió las siguientes recomendaciones para prevenir robos en supermercados:

Llevar la bolsa siempre al frente y nunca colgada hacia atrás.

No dejarla dentro del carrito de compras y mantenerla siempre a la vista.

y mantenerla siempre a la vista. Sujetar las pertenencias y alejarse si alguien provoca un choque intencional.

No confrontar a los presuntos delincuentes y buscar apoyo del personal de seguridad privada.

Verificar qué objetos han sido sustraídos en caso de robo.

Bloquear de inmediato las tarjetas bancarias.

Reportan casos en redes sociales

En redes sociales, la actriz Berenice Mastretta relató cómo fue víctima de este tipo de robo mientras hacía sus compras en una tienda Costco.

Según su testimonio en TikTok, dos mujeres la rodearon con sus carritos en un pasillo, una de ellas casi la choca de frente mientras la otra se colocó a su lado. Tras el incidente, las mujeres se retiraron, pero al llegar a las cajas, otra mujer intentó nuevamente chocar su carrito.

“Me estaban presionando. Volteo y era la señora imponente que casi me choca de frente. Preferí cederle el paso, pero después me alcanzó y logró impactarme. En ese momento se armó un altercado y me robaron la cartera”, relató la actriz.

Qué son los montachoques

De acuerdo con la definición del Senado de la República, los montachoques son personas que provocan accidentes viales para exigir el pago de los daños mediante amenazas o chantajes. Aunque no está tipificado como delito específico, este acto se considera extorsión, agresión, lesiones o fraude.