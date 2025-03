Sheinbaum responde a críticas de Bukele sobre políticas de seguridad en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En México podríamos hacer todo un debate de cómo Nayib Bukele afronta el problema de seguridad en El Salvador, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también le pidió respeto.

Al inicio afirmó: “No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad”. Enseguida respondió en un tono parecido: “Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando esto”.

La presidenta reparó en regresar al tono de respeto, dado que Bukele “fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México"

Insistió en el “respeto, siempre respeto, es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país”.

Este jueves el presidente de la nación centroamericana criticó la estrategia de México en materia de seguridad.

“No entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”.

Agregó: “Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”.

¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2025