Yo no viajo en primera clase: Sheinbaum sobre el viaje de Fernández Noroña en primera clase en avión

Yo no viaje en primera clase: Sheinbaum sobre el viaje de Fernández Noroña en primera clase de Air France. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas contra Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por viajar en clase de lujo a Europa, pese al discurso de autoridad. “Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase” e indicó que el legislador tiene que explicarlo.

La mandataria federal evitó, en un inicio, exponer su postura sobre el viaje que hizo el legislador y de las condiciones en que se trasladó, aunque dio por hecho que fue en primera clase.

“Yo respeto mucho a Gerardo Fernández Noroña y pues cada quien que decida. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor; pero, bueno, que cada quien”.

La presidenta aclaró que no es su caso cada que toma un viaje por el país, aunque le es ofrecido por la tripulación.

“Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase, y miren que hemos viajado (…) muchas llegan y dicen: ‘Oiga, -además presidenta, imagínense- por favor, pase a primera clase’. No”.

Después buscó la justificación en la estatura de ella en comparecían con la del senador.

“Yo mido 1.62; ¿Gerardo cuánto mide?, 1.84, 1.90. A mí las piernas me caben muy bien, a él… es más alto, ¿no? Entonces, en fin, no me voy a meter a la polémica, ya que Gerardo explique”.