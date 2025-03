Denuncian exposición a tóxicos durante limpieza del Río Atoyac encabezada por Sheinbaum

VILLA ALTA, Tlax., (apro).- Además de recurrir a una operación “cosmética” para que el río Atoyac no se viera tan contaminado y redujera su olor, en las actividades de limpieza, que este día encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en esta localidad, se expuso a los pobladores a compuestos tóxicos volátiles y microorganismos patógenos que contaminan ese afluente, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés (CDHFJG).

Alejandra Méndez, directora de este centro, calificó como una “burla” y “falta de respeto” para los pueblos el arranque de la Restauración del Río Atoyac, pues días previos a la visita presidencial se emprendieron acciones para “enchular” al río en el tramo donde se haría el acto y para que disminuyera el fuerte olor que diariamente soportan los pobladores que radican en las cercanías del afluente.

“Con indignación vemos y denunciamos que se instrumentó un operativo de aparente limpieza en la comunidad de Villa Alta en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, donde desde hace quince días, a marchas forzadas, en un tramo del río levantaron residuos, retiraron flora, emparejaron caminos, metieron retroexcavadora y extrajeron lodos tóxicos, exponiendo a la población a todo ese material tóxico”, denunció la organización

Agregó que esta mañana, previo a la llegada de la presidenta, se abrió una compuerta río arriba, donde no hay descargas industriales, para disolver y arrastrar los contaminantes generados por las industrias, “aparentando que no es tan grave la situación y que casi no hay olores tóxicos ni contaminación grave, como en realidad se vive cotidianamente”.

Mantas de denuncia al lado del río

Plomo, cadmio, arsénico…

En la jornada de limpieza, participaron hombres, mujeres, niños y niñas, algunos con cubrebocas y otros no.

La organización explicó que los gobiernos municipales de Tepetitla, Ixtacuixtla, Zacatelco y Papalotla convocaron a la población a estas jornadas, con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

“Incluso hoy mismo la presidenta participa en una de esas jornadas con otros funcionarios federales y estatales. Este tipo de acciones además de poner en riesgo la salud de las personas, ya que se les expone a compuestos tóxicos volátiles y microorganismos patógenos presentes en el agua del río, muestra la falta de capacidad técnica y poca sensibilidad ante la situación que hemos padecido en el alto Atoyac por más de 20 años”, alertó.

En este acto incluso se podía ver a las personas comer a poca distancia del cauce, cuando estudios realizados por Omar Arellano Aguilar, de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han demostrado que en ese río existen 104 contaminantes tóxicos, como plomo, cadmio, arsénico, entre otros considerados peligrosos para la salud.

Advertencia en mantas

En el acto presidencial, el CDHFJG, que desde hace 30 años inició primero con las comunidades y luego con académicos la labor de denunciar, documentar, educar y construir propuestas para combatir esta problemática, colocó mantas en las que advierte que “Muere una persona cada dos horas y media por la contaminación industrial del Atoyac”.

Foto: @GobiernoMX

Efraín Morales López, director nacional de Conagua, precisó durante el evento que en la jornada de limpieza de este día participaron más de 7 mil 337 voluntarios en los 22 municipios de Puebla y 48 de Tlaxcala que hicieron labores de limpieza de los márgenes y laderas en un tramo de 9 kilómetros del afluente.

“Esta es una acción de restauración, no significa que estamos restaurándolo (al río), estamos contribuyendo al saneamiento de la rivera, en esta jornada estamos colectando basura, haciendo desazolve, tenemos 166 camiones de volteo, 15 excavadoras, 64 retroexcavadoras, 129 camiones de basura y 149 motoconformadas”, reportó Morales López ante Sheinbaum.

Méndez indicó que la gran mayoría de los pobladores que estaban de voluntarios en esa jornada desconocen a lo que estaban expuestos al acercarse al afluente, pero los funcionarios estatales y federales sí lo saben y aun así propusieron una interacción masiva con los contaminantes.

Además, indicó que el más grave problema de este río no es la basura, sino los desechos industriales que diariamente vierten en sus aguas las más de 22 mil industrias asentadas en la zona.

Ir al fondo

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés demandó que los gobiernos municipales de la Cuenca del Alto Atoyac, junto a los gobiernos estatal y federal, dejen de exponer más a la población a estas jornadas de limpieza en la ribera de los ríos.

“Esta acción solo arriesga a las personas frente a los tóxicos generados por la industria, que científicamente se han documentado corren por los ríos Atoyac y Zahuapan”, puntualizó.

En el pronunciamiento, hecho igual en el contexto del Día Mundial del Agua, el Centro Fray Julián Garcés demandó a la presidencia un Plan de Saneamiento Integral y real de la Cuenca del Alto Atoyac, con participación ciudadana y científica en el diseño y seguimiento.

“Hacemos un llamado a la Presidenta de la república a que las acciones de saneamiento de la Cuenca del Atoyac vayan al fondo del problema, ya que reducir a que las empresas cumplan la Norma vigente, muestra desconocer que 84 de los 104 contaminantes tóxicos en nuestra zona no están normados”, alertó.

“Denunciamos que en la Cuenca del Alto Atoyac continuamos viviendo una devastación socioambiental, con fuertes impactos en la salud y la vida de quienes aquí habitamos. Esto es el resultado de un desvío de poder del Estado que, contrario a representar y garantizar los derechos de la ciudadanía, durante más de medio siglo ha favorecido la industrialización”, expuso la ONG.

Recordó que desde 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para proteger el derecho humano a la salud de los pobladores de esta región, pero ésta se dio por cumplida pese a que se mantiene la situación de contaminación e impactos a la salud que se ha denunciado desde 2011.

Ya hay diagnósticos

Ahora, el gobierno de Sheinbaum ha presentado el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, donde se expone el saneamiento del Atoyac como una prioridad.

“Hasta ahora lo que se conoce es que realizarán 7 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en zonas del río Zahuapan, pero no se contempla una perspectiva de Cuenca. Además, es importante señalar que las PTAR no resuelven el problema principal de la Cuenca en tanto las fuentes industriales de contaminación sigan usando a los arroyos y ríos como drenajes y se estimule su expansión sin contemplar la capacidad ecohidrológica de la Cuenca”, puntualiza la organización.

También ha criticado que el plan proponga un diagnóstico de la problemática, cuando ya existen múltiples estudios y propuestas que se han llevado a cabo desde hace años, la mayoría de ellas financiadas con recursos públicos.

Incluso, en octubre de 2023, se entregó al gobierno de Tlaxcala el resultado de investigaciones desde diversas ciencias y universidades publicado por el entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Conahcyt, como el?Primer informe estratégico. Cuenca del alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): región de emergencia sanitaria y ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral.