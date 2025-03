CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960 en la Ciudad de México. Según el Registro Nacional de Profesionistas, es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con cédula profesional tipo C1 obtenida en 1991.

En su perfil ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato al Senado en el proceso electoral federal 2024, Fernández Noroña señaló parte de su historia laboral: "Siendo joven viajé a Estados Unidos en busca de trabajo, durante los meses que estuve allá fui ayudante de albañil. Poco antes de terminar de estudiar la licenciatura, tuve que empezar a trabajar para aportar económicamente en casa".

Posteriormente laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 1983 y 1990. También trabajó como taxista, profesor de preparatoria y librero.

Trayectoria política y social

Fernández Noroña inició su participación política como miembro del Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1988, con candidaturas a cargos de elección popular y participación en el Frente Democrático Nacional (FDN). En 1989 fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde permaneció hasta 2008. Ocupó cargos como presidente del Comité Estatal en el Estado de México, secretario de Movimientos Sociales y secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A partir de 2009 se incorporó al Partido del Trabajo (PT), partido con el que ha sido diputado federal en tres legislaturas: LXI (2009-2012), LXIV (2018-2021) y LXV (2021-2023). En estos periodos fue secretario de la Mesa Directiva y vicecoordinador del grupo parlamentario.

El 1 de septiembre de 2024, la bancada de Morena lo designó presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En el ámbito social, encabezó movimientos de deudores de la banca y de taxistas, fundó la Asamblea Nacional por la Independencia de México (ANIMO) en 2014 y fue parte del Sindicato de Trabajadores del IMSS.

Propuestas en el proceso electoral 2024

En su registro ante el INE, Fernández Noroña detalló sus principales propuestas al buscar un escaño en el Senado de la República:

Estamos viviendo un momento muy importante en la historia de nuestro país. El pueblo mexicano ha decidido tomar el destino en sus manos para consolidar la revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Para mí será un honor representar a nuestro movimiento en el Senado de la República.

Uno de sus objetivos legislativos es la defensa de reformas constitucionales para reformar el Poder Judicial y promover la elección popular de jueces y magistrados:

Tenemos que lograr que el pueblo les elija democráticamente, y que dichos servidores y servidoras tengan un verdadero compromiso con la justicia y con el cumplimiento de la ley. Además, tenemos que construir un órgano de defensoría para el pueblo.

Otra prioridad es convertir los programas sociales en derechos constitucionales.

Respecto a sus propuestas de género, el candidato señaló:

Soy el único político mexicano que en todos mis encuentros con la ciudadanía planteó la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres. (...) Es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo.

Sobre la publicación de estos datos, el portal del INE aclara:

"La información de este portal fue proporcionada de forma obligatoria por las personas candidatas que participan en el Proceso Electoral Federal 2024, por lo tanto, es responsabilidad de los actores políticos dicho contenido".

Antecedentes de violencia política de género

En contraste con su discurso sobre los derechos de las mujeres, en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Fernández Noroña incurrió en violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila Fernández (PAN).

Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2019 durante un acto en el Congreso de Tlaxcala. Ahí, Fernández Noroña expresó:

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

La Sala Superior del TEPJF ratificó la sanción emitida por el INE, la cual incluyó la obligación de tomar cursos de sensibilización y emitir una disculpa pública. El tribunal advirtió que, de no cumplir con lo ordenado, Fernández Noroña sería inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.

El legislador ofreció la disculpa, aunque inicialmente se dirigió a los magistrados y no a la diputada afectada. Posteriormente, en enero de 2025, Fernández Noroña emitió una disculpa directa a Adriana Dávila. La diputada aceptó la disculpa, pero lamentó que el legislador insistiera en los señalamientos sin presentar pruebas.

Controversias y momentos relevantes

Fernández Noroña ha protagonizado varios episodios polémicos:

En 2009, llamó "asesino" al entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante una comparecencia en San Lázaro.

En 2020, se negó a utilizar cubrebocas en el INE en plena pandemia.

En septiembre de 2021, realizó señas obscenas a la diputada Annia Gómez durante una sesión legislativa.

En 2020, fue agredido con huevos y jitomates durante un mitin en Hidalgo.

En mayo de 2023, denunció inequidad en el gasto de propaganda dentro del proceso interno de Morena.

Relaciones familiares de Gerardo Fernández Noroña

El 17 de noviembre de 2018 Noroña compartió una imagen en la que aparece acompañado de sus hijos.

Foto:Facebook @fernandeznorona

Madre: Rosa María Noroña Velázquez

Abuela materna: María de la Luz Velázquez Villalobos

Abuelo materno: Daniel Noroña

Hermanos: Mónica Gabriela, Rosa Luz, Víctor Manuel y Sergio Raúl

Primera pareja: Martha Angélica Ojeda Nava

Segunda pareja: Carmen Pérez Téllez

Tercera pareja: Claudia Villafaña Morán

Pareja actual: Emma Ocampo Silva (desde hace 20 años)

Hija: Alí Zóe Fernández Pérez

Hijo: Kin Yael Villafaña Morán

Nieto: Un nieto por parte de su hija Alí Zóe

FUENTE: sabervotar.mx