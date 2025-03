“Su campaña sucia me ha hecho más fuerte”, dice la buscadora Ceci Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cecilia Flores, fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, estuvo presente en el “Primer Foro de Mujeres en el Poder”, el jueves 20 de marzo, que se llevó a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo Nacional de Antropología.

“Yo estoy luchando porque mi hijo venga a casa, aunque sea en un puño de huesos”, pronunció la activista, quien en 2015 empezó a buscar a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, y desde entonces ha encontrado a cientos de personas desaparecidas.

Ante el auditorio, acompañada por mujeres líderes en diferentes ámbitos, como en la política, el sector empresarial y diferentes luchas sociales, Cecilia Flores compartió que ella acudió únicamente para escuchar lo que se decía, sin embargo, las organizadoras la invitaron a tomar el micrófono.

“Yo venía a contemplarlas a ustedes, solamente de visita, pero agradezco mucho el apoyo y solidaridad que tienen con nuestra lucha, que me hayan dado la posibilidad de participar con ustedes”, dijo al inaugurar la segunda mesa de trabajo del día.

La moderadora, Alejandra del Río, presentó a Cecilia Flores como un ejemplo a seguir para todas las mujeres presentes.

Respaldada con aplausos y gritos desde el público de “¡No estás sola!”, Cecilia Flores se refirió a la campaña que se ha impulsado en su contra a raíz de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El doloroso descubrimiento conmocionó al país, pues sacó a la luz cientos de prendas y zapatos, así como huesos calcinados en lo que fue un campo de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A raíz de ello, se han hecho desde el gobierno diversas críticas y cuestionamientos a los grupos que buscan personas desaparecidas. Así mismo, en un video que circula en redes sociales, presuntamente del CJNG, se cuestiona la credibilidad de las madres buscadoras que encontraron el rancho en Teuchitlán.

“Yo no soy una madre que haya ocultado la realidad ni a quién busca. Yo siempre he dicho ‘buscó a un delincuente, pero es mi hijo’. Es el amor de mi vida, salió de mi vientre y por lo cual yo voy a luchar por el incansablemente, aunque para muchos, para la autoridad, no tenga el derecho de ser buscado por ser delincuente”.

“Pero también busco a un inocente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así que toda su campaña sucia que tiene contra mí no me ha afectado, no me ha perjudicado: me ha hecho más fuerte”.

Destacó que su labor ha sido más reconocida internacionalmente que dentro de México. “Soy una madre y luchadora incansable, que no se rinde, por más que el presidente me haya querido poner en el piso y ahora la presidenta me quiera poner en el piso. No me voy a rendir de luchar por mi hijo ni por los miles de desaparecidos que, lamentablemente, no son buscados”.

“Porque hay madres que sí tienen mucho miedo, como ahorita las madres de Jalisco, pero tenemos que apoyar a las madres. Yo les pido sensibilidad, solidaridad y empatía en este tema”.

Para cerrar su participación en el foro, que fue breve porque debía cumplir con otros compromisos, Cecilia Flores hizo un llamado a la unidad entre mujeres:

“Creo que las mujeres nos debemos de tomar de la mano y caminar juntas. No debemos de querer aplastar una a otra. Tenemos que hablar siempre con la verdad”.