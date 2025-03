Hoy No Circula 24 de marzo: ¿qué autos no salen este lunes?

El programa Hoy No Circula aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.. Foto: Archivo/ Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 24 de marzo de 2025 se aplicará de manera regular el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la medida estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas.

La restricción aplica a los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 o 2. La medida busca disminuir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios del Estado de México incluidos en el programa son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

No habrá doble Hoy No Circula

Este lunes no habrá doble Hoy No Circula. Las partículas de ozono en la zona no han alcanzado niveles que ameriten medidas adicionales.

La restricción extraordinaria únicamente se implementa cuando la calidad del aire es mala y se declara contingencia ambiental en la región.

Vehículos exentos este lunes

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), los vehículos exentos de la restricción este lunes son:

Autos eléctricos, híbridos o con matrícula ecológica y holograma tipo exento.

Vehículos con holograma “0” o “00”.

Unidades del sector salud con credencial vigente.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente.

Vehículos de personas con discapacidad con permiso vigente.

Transporte público de pasajeros y turismo con placas federales o locales.

Motocicletas, autos con Pase Turístico o permiso otorgado por la Sedema.

Multa por incumplir la medida

La multa por circular en horario restringido es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al Reglamento de Tránsito del Estado de México.