Embajada de México esquiva caso de narcolaboratorio del CJNG en Kenia; confirma detención de mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ni el nombre del mexicano detenido en Kenia (Alvarado Israel “V”), la Embajada de México en ese país africano reconoció la presunta participación del connacional en actividades delictivas, pero indicó que “no puede hacer comentarios sobre un juicio en curso”.

El posicionamiento se da en respuesta al reporte de 2025 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos, en el cual vinculan al CJNG con un narcolaboratorio en Kenia.

De acuerdo con el reporte, fue el Departamento de Estado de EU quien desmanteló en octubre de 2024 el centro clandestino “a gran escala”, donde aparentemente se producían metanfetaminas en la ciudad de Namanga.

Además, señala que el laboratorio estaba vinculado con el grupo delictivo liderado por Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, pues durante el operativo se reportó la detención de Alvarado Israel "V", quien intentaba salir de Kenia.

De igual forma, se determinó que esta fue la primera operación que confirmó la presencia del cártel en la región.

Además de Alvarado, las autoridades arrestaron a cinco personas identificadas como Francis Maina Gachau, Betty Mukami Micheni, Caroline Wambui Muchira, Agwu Ojukwu y Agwu Ogba, los dos últimos originarios de Nigeria.

“Sin embargo, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que México y Kenia son parte, la Embajada continúa brindando la asistencia consular solicitada”, informó en un comunicado la propia embajada.

