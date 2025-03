La antiinmigrante Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EU, se reunirá con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) y una de las más destacadas representantes de la política antiinmigrante de Donald Trump, Kristi Lynn Noem, visitará México el próximo viernes para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Noem estará realizando una gira por Colombia, El Salvador y México, donde abordará la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración, según dio a conocer en una reunión de gabinete.

Kristi Noem, quien recientemente anunció la ampliación del muro fronterizo, se ha caracterizado por ser una de las más abiertas abanderadas de la política de deportación que Donald Trump ha ejecutado desde el principio de su mandato.

DHS Sec. Kristi Noem announced that she will travel to El Salvador to visit the prison where Venezuelan migrants are being detained following their deportation from the U.S. over alleged ties to the Tren de Aragua gang. https://t.co/DU2yyEPQ58 pic.twitter.com/12AjL3N64u