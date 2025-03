México ha intensificado esfuerzos, reconoce Trump ante el futuro embajador Ron Johnson (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México y Canadá “han intensificado mucho sus esfuerzos” en la frontera, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El magnate se reunió con embajadores, entre ellos el nominado a representar a su gobierno ante México, Ronald Johnson, quien destacó las acciones que ha llevado a cabo en materia de migración y seguridad la administración de Claudia Sheinbaum.

“Gracias por la nominación y por representarlo a usted y a los Estados Unidos ante México. Me siento muy alentado por algunas de las conversaciones que ha tenido con la presidenta Sheinbaum recientemente y por el aumento y el apoyo que hemos visto de su gobierno”, afirmó Ron Johnson frente a Trump.

“Han intensificado mucho sus esfuerzos, México y Canadá. Veremos cómo funciona” respondió Trump.

President Trump Stops by Meeting with U.S. Ambassadors https://t.co/mQijKN1g6y