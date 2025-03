“Todo esto que se me está haciendo es injustificado”: Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la sesión para discutir la propuesta de desafuero, el legislador Cuauhtémoc Blanco subió a tribuna y se defendió de las acusaciones en su contra.

Aseguró que la acusación en su contra, por presunto intento de abuso sexual, es “injustificada”.

“Estoy dispuesto a ir a la Fiscalía (de Morelos) sin ningún temor, porque mi conciencia está muy tranquila”, señaló.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy. Y estoy parado ante ustedes, y estoy de frente dándoles la cara. Nada más, esto fue después de 6 meses la señora presentó esta demanda en mi contra, y estoy dispuesto ir a la Fiscalía sin ningún temor, porque mi conciencia está tranquila”.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del exfutbolista, quien en ese momento era representante del distrito de Morelos en la Cámara.

A la postre, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados declaró “notoriamente improcedente” la solicitud para que se retire el fuero constitucional al hoy diputado federal y exgobernador de Morelos.