Así reaccionó Sheinbaum tras desecho de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La denuncia contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco debe tener el contexto de quién recibió la denuncia, es decir el exfiscal Uriel Carmona, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también dijo desconocer las pruebas de las y los diputados que votaron para que mantenga su fuero.

“No conozco las pruebas que hubieran tenido, es decisión del Congreso, si es importante más allá de… revisar en todo caso cuáles eran las pruebas… el contexto es importante”, dijo al inicio de la conferencia.

Enseguida la presidenta hizo una pausa “repito: siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como éste”.

La mandataria federal hizo una pregunta entre la prensa:

“¿Quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo?”.

Algunos medios recordaron que fue la media hermana del exfutbolista, ante lo que la presidenta fue clara en su pregunta:

-No, pero, ¿Qué fiscalía?

¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía?

Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el congreso local, respondió ella también.

A la jefa del Ejecutivo Federal se le planteó que uno de los reclamos de mujeres es que al exgobernador se le permitió tomar la palabra en tribuna en la cámara baja, pero no se le dio voz a la víctima.

“¿Qué le dice usted a esas mujeres víctimas que reclaman justicia y que quizá no ven en esta decisión el apoyo y la representación necesaria?”, preguntó la prensa.

-Primero yo creo que en cualquier caso hay que… se tiene que revisar a fondo y ese es una labor importante las pruebas de cualquier caso. No me refiero a este caso en particular, sino en cualquier caso.

Reiteró que “la decisión del desafuero o no depende de los diputados que ayer tomaron una decisión”.

Pero insistió en que “es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto que fue desaforado y que era protector de feminicidios”.

Agregó que “trabajó durante seis años o más y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación, para que se conozca el antecedente”, ayer Blanco también cuestionaba de su media hermana, quien lo denunció por violación en grado de tentativa: “Esto fue después de seis meses la señora presentó la demanda en mi contra”.

La presidenta afirmó: “no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento”, por lo tanto condecoró que con una nueva fiscalía “se puede revisar el caso, pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas, siempre pero es importante ver el contexto de dónde vino”.

“Pero bueno vamos a… siempre la fiscalía, hoy tiene un nuevo fiscal, también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.

En la primera declaración que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hizo sobre el caso, pidió que el tema se enfoque en la víctima y no se haga política con esta denuncia y quien interpuso el proceso contra Blanco.

“Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que –en sus dichos– las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”, publicó en redes sociales.