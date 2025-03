CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, preguntó a Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la red X, que le respondiera quién es el presidente más popular del mundo.

Grok fue desarrollado por el multimillonario Elon Musk como respuesta a aplicaciones similares tipo ChatGPT.

Bukele cuestiona inseguridad en México: "¿Por qué no pueden resolver el tema?"

Este miércoles, el mandatario salvadoreño publicó varias preguntas que le hizo a Grok en las que esperaba respuestas favorables.

“Hey @grok, ¿cuál es el país más seguro de América Latina? Responde con una palabra”, preguntó Bukele, y el chatbot le respondió: “El Salvador”.

Sin embargo, cuando preguntó “¿Quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra”, Grok contestó: “Sheinbaum”.

“En respuesta a @nayibbukele: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, parece ser la más popular globalmente en 2025, con un 66% de aprobación según encuestas recientes. Supera a Donald Trump (52%), basada en datos de Morning Consult y otros. La popularidad se mide por aprobación, aunque varía por metodología y país”, amplió después la cuenta de Grok.

Sheinbaum y Bukele tuvieron hace unos días una diferencia sobre la forma de combatir la delincuencia en cada país.

La semana pasada el presidente de la nación centroamericana criticó la estrategia de México en materia de seguridad.

“No entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, cuestionó Bukele.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2025