Congresista propone autorizar a Trump a usar “toda la fuerza militar” contra cárteles mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) —Un congresista republicano presentó este martes un proyecto de resolución para autorizar el uso de la fuerza militar contra cárteles mexicanos de la droga.

Greg Steube, representante del distrito 17 de Florida, dio a conocer la propuesta que facultaría al gobierno de Donald Trump para aplicar una estrategia drástica contra los cárteles, autorizándolo a usar “toda la fuerza del ejército estadunidense” contra los grupos criminales recientemente designados como organizaciones terroristas.

“Esta resolución permitirá a la administración Trump utilizar las fuerzas armadas estadounidenses en la lucha contra el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo”, afirma Steube en un comunicado.

Con más estadunidenses preocupados que nunca por la crisis fronteriza y de opioides, “se necesitan medidas rápidas y decisivas para proteger vidas y derrotar a los cárteles”, argumenta el legislador.

Drug cartels are ruthlessly killing innocent Americans and poisoning our communities. It is time for the U.S. to take action.



I have introduced a resolution that gives President Trump full authority to deploy the U.S. military against these violent cartels.



These foreign-backed…