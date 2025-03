Sheinbaum espera que México tenga trato “especial” ante los aranceles que anunciará Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum considera que México podría tener una situación especial ante las decisiones de su homólogo estadunidense, Donald Trump, en torno a la imposición de aranceles, por las declaraciones del propio republicano.

“Así como está la presidenta de México, así están todos los presidentes de todos los países del mundo esperando cuál es la decisión del 2 de abril”, dijo sobre el plazo en el que tiene Trump a varios países.

Esta mañana, la mandataria federal expresó sus consideraciones:

México ha tratado de cumplir con los requerimientos del republicano para que no se impongan los aranceles.

“Son testigos de que hemos hecho todo lo que está en sus manos para evitar que haya aranceles con México, porque además tenemos un tratado comercial y hemos estado buscando por todos los medios que no sea esta situación. Lo saben los empresarios, me he reunido personalmente con muchos de los empresarios que exportan, el secretario Ebrard se ha reunido en múltiples ocasiones.”