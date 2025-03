Sheinbaum rechaza alianza con el PRI en el caso de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? Imagínense lo que diría el pueblo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el señalamiento de intercambio de votos entre Morena y de Alejandro Moreno para proteger el fuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa.

Toda la bancada del PRI en la Cámara baja votó a favor de proteger el fuero del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc, situación que no sucedió ni con la bancada de Morena, a la que pertenece.

La mandataria federal consideró que no se podría dar una ruptura del movimiento por la diferencia de opiniones al interior de Morena por las mujeres que acusan que no se debe proteger a quien se le denuncia por una de las formas de violencia de género, como lo es violación en grado de tentativa, sobre todo, porque hablan de que “es tiempo de mujeres” y quienes, incluidas mujeres, dieron el respaldo al exfutbolista.

“No, no no, ninguna (ruptura)”, respondió la presidenta.

Sheinbaum Pardo dijo que “una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por equis tema, bueno, ¿qué caso fue? El de… No recuerdo ahora, un caso donde también se votó por parte de diputados senadores el PAN con Morena en uno de los múltiples temas que se han votado”.

Uno de esos casos fue la reforma al Poder Judicial que se definió por el voto del entones senador panista Miguel Ángel Yunes, quien, con su familia, durante todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado de corrupto y señalados también por ser los autores de la campaña negra contra la hoy gobernadora de Veracruz, Rocío Nalhe. Sin embargo, tras el voto para la que fue de las últimas iniciativas del tabasqueño, incluso, se le afilió a Morena, lo cual también está envuelto en críticas al interior del partido en el poder por falta de congruencia.

“¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no, quiere decir que esos senadores del PAN consideraron en ese momento que podían votar a favor de una propuesta. En este caso no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así”, siguió la presidenta.

Refirió también los votos del PRI como si se dieran a una propuesta o iniciativa de su partido, aunque en este caso se trataba de un procedimiento contra un legislador que fue denunciado por un delito de violencia en contra una mujer, su media hermana.

“Una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, no, imagínense, con Alito (Alejandro Moreno), no no no”.

A la mandataria federal se le recordó que también hay una petición de desafuero contra Moreno y que está detenida, por lo cual se señala a dichos procedimientos como moneda de cambio para proteger sus fueros.

La respuesta fue: “Es una decisión del Congreso. A veces creen que la presidenta está metida en todo y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Fíjense la oposición: si orientamos en un sentido, `ya se metió la presidenta y no hay separación de poderes´. Si viene aquí el fiscal y se muestra la coordinación, `no hay autonomía de la Fiscalía´, pero si la presidenta no toma separación de poderes, ah `por qué no se metió la presidenta´”.

Tras redundar en que la decisión es del Congreso, también dijo que confía en que los diputados tengan suficientes elementos para tomar su decisión.

Después reparó: “¿En qué áreas a nosotros nos interesa que haya una aprobación? En las leyes y cambios constitucionales que enviamos”. Hay casos donde se ha logrado la unanimidad, por ejemplo, en el de los derechos de las mujeres en la Constitución, pero, dijo, no quiere decir que hay una alianza con todos los partidos.