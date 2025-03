Diputado de Morena estalla contra María Teresa Ealy por caso Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado morenista, Enrique Vázquez Navarro acusó a la también diputada guinda María Teresa Ealy de ofensas y traición al movimiento, después de que ella calificó de “traición” e “irresponsabilidad” el que los diputados hayan aprobado la improcedencia del desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

En videos de redes sociales, Ealy denunció que los legisladores hayan permitido hablar al exfutbolista, cuando está siendo acusado de abuso sexual contra su media hermana, mientras que las diputadas, que se pronunciaron en contra de mantener el fuero del exfutbolista, fueron silenciadas.

“A las y los diputados que decidieron darle la espalda a las mujeres y a las víctimas les digo: No representan la voluntad del pueblo, no honran el cargo que ostentan y no defienden los derechos de quienes más lo necesitan”.

Ealy exigió una disculpa pública a las diputadas Sandra Anaya Villegas, Damaris Silva y el diputado Enrique Vázquez, por violencia política de género en su contra, quienes presuntamente la eliminaron de un chat de la bancada morenista por haber expresado sus críticas al fuero del exgobernador de Morelos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Vázquez Navarro criticó las declaraciones de la legisladora y le exigió disculparse por usar de manera errónea el movimiento feminista para agredir a sus compañeras y a él mismo.

“Como representante feminista, yo le pidiría que sea ella quien se disculpe ante quienes representa su lucha, por usar el movimiento de manera equívoca agrediendo a dos valiosas compañeras y a un servidor”, denunció.

Además, Vázquez Navarro acusó a su colega de utilizar “El Universal”, medio dirigido por su padre Juan Francisco Ealy, como un instrumento de presión contra legisladores.

De igual manera, la invitó a combatir la violencia de género desde su entorno familiar y con sus allegados. “La invito a combatir la violencia de género desde su casa, desde su familia nuclear, o con sus socios, los Nasar”, dijo.

En su mensaje, el morenista recordó que Ealy votó en contra de la reforma contra el nepotismo, lo que consideró "una traición al movimiento y a nuestra presidenta".

Por su parte, la diputada denunció el uso indebido de los medios institucionales de la Cámara de Diputados para orquestar una campaña de persecución y linchamiento político de género en su contra.

En un pronunciamiento, dirigido a la Mesa Directiva, acusó al coordinador de Comunicación Social, Rodolfo González Valderrama, y al subdirector de la Agencia de Noticias, Norberto Carrasco Araizaga, por permitir el uso faccioso de recursos públicos para difundir ataques personales y desacreditar su labor legislativa.