Sheinbaum: “Los crímenes de lesa humanidad venían del Estado; eso no existe ya en México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado; lo que hay ahora es delincuencia organizada, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a señalamientos de colectivos de que casos como el del rancho en Teuchitlán, Jalisco, son muestra de que en México hay esa clase de crímenes.

Puso en duda también el origen de los señalamientos: “Hay que ver, también, qué organizaciones son, no sé. No, no vi yo el comunicado, hay que ver qué organizaciones”.

Ante esa realidad, en un inicio admitida por la mandataria federal, afirmó: “Estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México”.

“Durante muchos años, los crímenes de lesa humanidad venían del Estado; eso no, eso no existe ya en México, lo que hay es delincuencia organizada, y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México”.

En torno a las investigaciones, la presidenta dijo que “lo que hay en ese rancho se va a investigar a fondo. Nosotros no vamos a construir verdades jamás; lo que diga la Fiscalía, con la investigación que venga de la Fiscalía y la apertura que tenga que tener toda esa investigación”.

Los colectivos de búsqueda, dijo, deben tener toda la información, luego de las declaraciones emitidas.

Envía iniciativas

Este jueves, el Ejecutivo federal envió las iniciativas de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población, a la Cámara de Senadores; también sobre la elaboración la mandataria fue cuestionada por familiares de víctimas por no ser incluidos en dicho proceso.

Una vez que las iniciativas de reforma de ley en materia de desaparición de personas, dijo, las madres buscadoras podrán participar en su elaboración, dado que el Ejecutivo no las incluyó.

“Se puede, ellas pueden participar una vez que llegue al Congreso. Hay temas que hemos estado trabajando desde hace tiempo como jefa de gobierno y ahora, como presidenta, que sabemos que es indispensable que se realicen. Y las pláticas continúan, eso… Y siempre se va a proteger a las personas, eso no está en duda”, declaró.

Sin embargo, la iniciativa primero tendría que pasar por comisiones para definir si habrá parlamento abierto y, de esa manera, que los familiares puedan participar en la elaboración de las modificaciones de ley, pero hasta el momento no se tiene información de que el tema se abrirá a discusión con grupos sociales.

Sobre la participación de los colectivos en los procesos de búsqueda e investigación de casos de desaparición, la mandataria federal, una vez más, refirió que quien las recibe es la Secretaría de Gobernación y no la Presidencia de la República.

“En la Secretaría de Gobernación está… Se ha reunido… Es que nosotros no hacemos de todo, una nota periodística. Ellos se han reunido a través de la Comisión de Búsqueda con muchos familiares y se van a seguir reuniendo, eso es; y, además, la garantía del fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda, de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está ahí”.

Agregó que algunas acciones se tienen que hacer desde los gobiernos para fortalecer a las instituciones y dijo que deben seguir las pláticas, “nunca estamos negados a dialogar, jamás”.