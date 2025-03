CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la respuesta que Grok dio al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que le preguntó en X (antes Twitter) quién era el presiente más popular del mundo, a lo que el sistema de Inteligencia Artificial (IA) respondió: “Sheinbaum”.

“La respuesta está simpática y se explica por sí misma”, destacó la presidenta de México, durante la conferencia mañanera del jueves 27 de marzo.

Después de nombrar a la mandataria como la más popular del mundo, Grok elaboró su respuesta:

“Bukele tiene gran reconocimiento en Latam por sus políticas y redes (6.3 millones en Facebook, 3.5 millones en Instagram), aunque comparar popularidad mundial es complicado. ¡Los números mandan!”, dijo la IA de X al interactuar con usuarios en la respuesta.

La respuesta de Grok al presidente de El Salvador, sucedió una semana después de que el mandatario criticó la estrategia de seguridad en México.

“No entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un sólo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, publicó el jueves 20 de marzo el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X.

