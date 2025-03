Tras provocación del hijo de Felipe Calderón, Fernández Noroña lo encara: "No tienes con que" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, viajó en el mismo avión que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa e incluso tuvo un enfrentamiento verbal con el hijo del exmandatario a su llegada a Campeche.

Fue el mismo morenista quien, en una serie de publicaciones realizadas en la red social X, dio detalles del vuelo que compartió con el expresidente panista.

“Va en el mismo vuelo a Campeche el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon”, publicó Fernández Noroña.

En otro mensaje aseguró “Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”.

Luego se quejó de que el piloto mencionara la presencia de Calderón en el vuelo: “El piloto de @Aeromexico es un lambiscón y admirador de la usurpación de @FelipeCalderon. En fin, así va la vida”.

Incluso, aseguró que Lía Limón lo increpó y le preguntó “hoy no te alcanzó para la primera”, en referencia a las críticas contra el senador por haber viajado a Francia en clase business. “A mi siempre me alcanza. Pero a ti no, a pesar de todo lo que robaste en alcaldía Álvaro Obregón”, dijo haber contestado Fernández Noroña.

También aprovechó para hacer un chiste sobre lo fortuito del encuentro: “Acabamos de aterrizar en Campeche. Batalló lo suyo el piloto para aterrizar. Hubiera sido una paradoja increíble que nos chupara la bruja al usurpador y a mí en el mismo vuelo”.

Pasó de largo a Felipe Calderón

En la misma red social, Lourdes Mendoza publicó un video presuntamente grabado por el hijo de Felipe Calderón, en el que se asegura que Gerardo Fernández Noroña pasó frente al exmandatario sin decirle nada al momento de abordar el vuelo.

“Qué tal el “valiente”!? Les cuento que @fernandeznorona pasó delante de @FelipeCalderon y no le dijo nada… ah, pero “el muy machito” lo hizo tuiteando desde su asiento !!ver para creer… !!”

Qué tal el “valiente”!? Les cuento que , @fernandeznorona pasó delante de @FelipeCalderon y no le dijo nada… ah, pero “el muy machito” lo hizo tuiteando desde su asiento ?? ver para creer… ?? pic.twitter.com/CwFqcwMnl1 — Lourdes mendoza (@lumendoz) March 28, 2025

Ya al descender del vuelo, Fernández Noroña acusó al hijo de Felipe Calderón de encararlo: “Pues al final hubo tensión, porque el Junior pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente al #tomandanteborolas alias @FelipeCalderon lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior, pero no estaba.”

En un video difundido también por Lourdes Mendoza, se puede ver que Luis Felipe Calderón Zavala le dice “En el Twitter sí, ¿verdad?” a Gerardo Fernández Noroña cuando pasaba a su lado en la terminal aérea.

El morenista se le acercó para responder, pero el ruido ambiental no permite escuchar lo que se dijeron. La conversación se interrumpió cuando el hijo del expresidente hace una señal de mal olor. Lo poco que se puede escuchar es a Fernández Noroña diciéndole “no tienes con qué”, mientras Luis Felipe le dice “pasaste de largo, tengo el video”, para luego decirle “úchale”.

Enseguida, otro integrante de la comitiva comienza a decirle al senador que “no ofenda”.

Finalmente, el mismo Fernández Noroña aseguró en su cuenta en X que “dejó correr” a Felipe Calderón, y que “se me escondió a la salida del aeropuerto”, aunque reconoció que “no pensaba decirle nada”.