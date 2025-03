Ulises Bravo estalla contra diputada morenista por pedir desafuero de su hermano, Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ulises Bravo Molina, hermano del diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ejerció presunta violencia política digital contra la diputada federal Meggie Salgado Ponce.

Salgado Ponce fue la única legisladora morelense que se pronunció abiertamente en contra de brindar protección a su homólogo, acusado de tentativa de violación contra su media hermana, Nidia Fabiola Blanco.

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo, tras la sesión ordinaria en la que el Pleno de la Cámara de Diputados, por mayoría de votos, validó el dictamen emitido por la Sección Instructora, que resolvió como improcedente la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco.

Desde su cuenta de Facebook, Ulises Bravo, exdirigente de Morena en Morelos, publicó un mensaje dirigido a la diputada Meggie Salgado:

"¿Llegamos gracias al esfuerzo de mucha gente? No te equivoques y no pretendas engañar. Tú no tienes base social, no tienes representatividad en tu comunidad, nadie votó por ti. Compraste tu pluri por una circunscripción que no corresponde a tu estado de origen y, ante la falta de propuestas y trabajo legislativo, sólo pretendías hacer leña del árbol que no cayó. ¡Póngase a trabajar, diputada!"

El mensaje generó una ola de críticas contra Bravo Molina, quien ha enfrentado acusaciones de violencia familiar por parte de su expareja, Liu León Luna, y actualmente se encuentra en un proceso judicial por la patria potestad de su hija.

Reacciones en redes sociales

El pronunciamiento de Ulises Bravo provocó reacciones de repudio por parte de feministas, activistas, abogadas, exdiputadas y funcionarias. Entre los comentarios destacaron:

Tere Domínguez Rivera, exdiputada: "@UlisesBravo, no te equivoques. Tú tampoco tienes autoridad moral para ofender a la diputada."

Margarita Alemán, exdiputada panista: "Y sigue la violencia contra las mujeres. Ten cuidado, tú no tienes el mismo escudo protector."

Perla Pedroza, abogada y defensora de los derechos electorales: "Las mujeres que se atreven a alzar la voz, como la diputada, a pesar de hombres violentos como los Bravo, son mujeres que han trabajado hombro a hombro con otras mujeres, que han tejido redes de apoyo y base social, y que dignamente representan las voces femeninas en los órganos de poder, donde reina la impunidad, la soberbia y la ignorancia, como la demostrada en este post."

Patricia Bedolla: "Y sigue la violencia... ¿Ahora contra la diputada?"

Micaela Bocanegra: "Tiene base social y, no sólo eso, tiene un espacio en la sociedad, un espacio que el partido..."

Un día después, Ulises Bravo eliminó el mensaje de su cuenta de Facebook.