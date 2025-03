Cárteles gobiernan México, insiste la Casa Blanca; Trump "explora todas las opciones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cárteles criminales controlan y gobiernan el territorio en México y representan una amenaza continua, sostenida y terrible para Estados Unidos, afirmó este lunes Stephen Miller, subjefe de gabinete del gobierno de Donald Trump.

"El gobierno estadunidense, bajo el liderazgo del presidente Trump, seguirá explorando todas las opciones necesarias para hacer frente a esa terrible amenaza", dijo a reporteros que lo entrevistaron en la Casa Blanca.

El también asesor de seguridad interior aseguró que la Bahía de Guantánamo se ha convertido en un pilar del plan del gobierno para lidiar con "extranjeros criminales de alta amenaza".

"Guantanamo Bay is a pillar of this Administration's plan to deal with and remove high-threat criminal aliens as well as to increase and expand our overall detention capacity."



-- White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller pic.twitter.com/uoNn2d4NRc