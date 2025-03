Ley del ISSSTE, en la “congeladora” hasta que haya acuerdo con maestros: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no habrá albazo legislativo en la Ley del ISSSTE, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia, el diputado morenista resaltó que la iniciativa quedará pendiente y no se acelerará su aprobación hasta que haya acuerdos con maestros.

“La Ley del ISSSTE no vamos ahora a aprobarla o a rechazarla o someterla a votación. Vamos a cumplir con el compromiso que se ha hecho con instituciones públicas del Ejecutivo en el sentido de que esta reforma en materia del ISSSTE no se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros.

“No se va a precipitar, no habrá albazos legislativos, ni habrá premura en su aprobación sin que estén enterados los maestros. Así es que esa reforma está pendiente y no habrá en este momento nada que acelere su aprobación”, detalló.

El viernes pasado, Sheinbaum dijo que las modificaciones a la ley del ISSSTE no se aprobarán hasta que el magisterio mexicano acepte la explicación del gobierno federal en torno a las aportaciones adicionales.

Nepotismo y soberanía

El legislador morenista informó que el día de mañana se discutirá la iniciativa de reforma sobre la ley de no reelección y nepotismo.

En tanto, Monreal detalló que la minuta sobre soberanía nacional la discutirán la próxima semana, luego de ser aprobada en la Cámara alta la semana pasada.

“Está pendiente de que tratemos en doble sesión el día de mañana la reforma constitucional en materia de no reelección y de nepotismo electoral, para mañana, en dos sesiones. Tenemos sesión solemne de conmemorar el aniversario de las Fuerzas Armadas el día de mañana en una sesión solemne y tenemos, además, el día de mañana iniciativas, también pasado.

“Tenemos pendiente dos leyes en materia de seguridad pública que están revisando las comisiones dictaminadoras. Y tenemos pendiente que mañana se cante la reforma aprobada por el Senado en materia de soberanía, respecto de los artículos 19 y 40 constitucional. Esa reforma en materia de soberanía se aprobará la semana que entra. Daremos los tiempos formales, no vamos a precipitar ninguna de las iniciativas que tenemos en estudio”, explicó.