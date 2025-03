Sheinbaum pide revisar uso de instalaciones del SME para granjas de criptomonedas en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el caso del uso de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que podrían ser usadas para alimentar granjas de criptomonedas con energía eléctrica obtenida de forma ilegal.

En la edición de abril, la revista Proceso publicó que “la madrugada del 31 de enero último elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional abrieron paso en esta localidad a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que desarticularon tomas clandestinas de energía, las cuales alimentaban granjas de minado de criptomonedas instaladas en inmuebles del SME.

Desde hace más de un año en Nuevo Necaxa, Puebla, en estos inmuebles “existen granjas de minado de criptomonedas, cuya operación requiere de enormes cantidades de energía, la cual obtienen ilegalmente de postes de la CFE”, informó esta casa editorial.

Ante ese planteamiento, este lunes la mandataria federal respondió: “Hay muchísimos cateos, ahora anunciaron... cuando hay presuntas actividades delictivas en un inmueble, hoy en el gabinete de seguridad se hicieron varios cateos el fin de semana por parte de la Fiscalía General y hay que ver este caso, de qué se trata”.

Se le acotó que podría haber otras sedes del propio SME que pudieran estar utilizados para esa actividad, la presidenta respondió:

“Hay que ver porque no... no hay que usar palabras, organizaciones, nombres como el SME, por ejemplo, para acusar que está vinculado con un delito. Hay que revisar en particular

–En alguna situación se habla de que se pudo haber rentado, pero aun así lo que mencionan es que instalaciones sindicales no podrían...

–Hay que revisar el caso, antes de decir que el SME quién sabe qué cosa.