Mariana Rodríguez promueve purificador de aire de 25 mil pesos en plena crisis ambiental (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras varios municipios de Nuevo León atraviesan una crisis ambiental, la empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú promocionó un costoso purificador de aire a través de sus historias de Instagram.

La reciente ola de incendios forestales registrados el 4 de marzo, provocó una crisis ambiental que afectó a la zona metropolitana de Monterrey. En lugares como Santa Catarina y el Cerro del Topo Chico, las autoridades estatales implementaron acciones para mitigar los incendios y apoyar a la población damnificada.

Los altos niveles de contaminación atmosférica afectaron gravemente la calidad del aire, repercutiendo en la salud de miles de habitantes. El día de ayer, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León declaró contingencia hasta nuevo aviso:

“A la población en general se recomienda evitar actividades al aire libre”, se lee en el comunicado publicado a través de X (antes Twitter).

Durante la crisis, Mariana Rodríguez promocionó en sus redes sociales un purificador de aire marca Dyson, con un costo mayor a los 25 mil pesos mexicanos.

“Hola, chabacanos. Les quiero platicar de mi nuevo purificador de ‘Dyson Big and Quiet Formaldehyde’ ya saben que me encanta. Aquí lo tengo siempre prendido en mi casa. Es super silencioso hasta en la potencia máxima y nos ayuda a mantener el aire purificado”, aseguró Cantú en sus historias de Instagram el 4 de marzo.

“Elimina hasta el 99.97 por ciento de todas las partículas y malos olores, etc. Nos ayuda a que toda nuestra casa esté en paz, purificada y además es sumamente fácil de transportar porque tiene unas rueditas (...) Ya saben que lo pueden conectar con su aplicación de Dyson y controlarlo desde donde estén a través de wifi”, agregó.

La publicación generó polémica y controversia, pues varios internautas comentaron negativamente el video de Cantú, considerando que era una falta de empatía en medio de la problemática ambiental que se está viviendo.

Algunas críticas argumentaron que la población general enfrentaba la crisis bajo difíciles circunstancias, sin las mismas condiciones de la influencer: “Tienen una perspectiva de la vida muy diferente”, “Qué descaro”, “Qué poca madre”, “No conectan con la realidad de la gente”.

Otros usuarios defendieron a Mariana diciendo que la promoción no tenía nada de malo: “Pues no lo veo mal, sí funcionan, obvio no están al alcance de muchas personas, eso no significa que si sean buenos aparatos y muy necesarios”.

Tras la polémica, Cantú borró las historias de su perfil; hasta el momento no se ha proclamado al respecto.