Morena arropa a Cuauhtémoc Blanco y rechaza iniciar el proceso de desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión extraordinaria, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó iniciar el proceso de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco y del senador priista Alejandro Moreno, por lo que la oposición acusó de no darle celeridad a los casos, en especial al del exfutbolista.

Este jueves, el presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, el morenista Hugo Eric Flores, informó que desde hoy comenzó la entrega de los documentos para posteriormente analizar los dos casos.

"Vamos a partir de hoy, empiezan a correr términos legales que estamos cumpliendo. Ya le fue entregado a la Secretaría General de la Cámara, la Secretaría General ya lo remitió a la Sección Instructora, y bueno, pues este hoy justamente empieza ese proceso”, explicó.

Hugo Eric Flores detalló que en el caso de Cuauhtémoc Blanco ya inicia la primera etapa, la recepción de los documentos, sin embargo, aclaró que son 60 días naturales para hacer el análisis.

"Nosotros tenemos tiempos legales. Nosotros vamos a trabajar, como le he dicho, sin prisa, pero sin pausa… En una primera etapa son 60 días naturales, y a partir de ahí, bueno, pues ya se tendrá que estar a partes, en caso de admitirse, se tendrá que desahogar todo un procedimiento”, detalló.

La reunión fue sin acceso a los medios de comunicación, sin embargo, al salir, el diputado panista e integrante de la Sección Instructora, Germán Martínez, afirmó que no quisieron dar entrada a los asuntos de Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno.

“La verdad es que yo manifesté que ya es demasiado el tiempo que se le está dando a estos asuntos, que no se debe dilatar, conmigo no cuentan para ninguna dilación. Yo solicité a la Fiscalía de Morelos si ya había complementado todos los asuntos que se le requerían y la Fiscalía me contestó, por oficio, mismo que he dejado aquí desde el 21 de febrero, la Fiscalía contestó lo que se le requirió. Pedí que se admita el expediente y mi propuesta fue derrotada por 3 a 1.

“El presidente les explicará, yo no culpo a nadie, pero yo no genero ni busco impunidades y menos frente a una mujer de cara al 8M, yo no me presto impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies”, explicó.

Al ser cuestionado sobre por qué no se admitió el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, el legislador blanquiazul dijo que no lo quisieron aceptar, pese a que sólo se analizaría, no los juzgarían ya que eso depende de un juez.

“Admitirlo a estudio, que no es culparlo, soy un abogado y soy absolutamente estricto y presumo la inocencia de un compañero, pero también reviso un expediente con la perspectiva de género que reclaman las mujeres hoy de cara al 8M. Se están haciendo los trámites de correr traslados, de copias y todas esas burocracias que tanto le chocan y le molestan a la gente”, detalló.

El diputado explicó que, con respecto al caso de Alejandro Moreno, existe un amparo, por lo que solicitó verlo y conocer su caso a detalle.

“Yo quiero ver el amparo, yo conozco eso y quiero ver los efectos, a ver si es cierto. No conozco el amparo y no conozco todo el expediente”, resaltó.