Trump vuelve a llamar a Sheinbaum “mujer maravillosa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump elogió este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien volvió a llamar “mujer maravillosa”.

El mandatario estadunidense habló en la oficina sobre la llamada telefónica que ambos celebraron durante la mañana, y tras la cual se determinó liberar de aranceles a las exportaciones mexicanas dentro del T-MEC hasta el 2 de abril.

“Hoy hablé con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y los ayudamos con un problema que tenían que ver con los aranceles a corto plazo”, dijo Trump.

“Tuvimos una muy buena conversación. Además, tratamos el tema de las drogas, y han estado trabajando mucho más duro últimamente. Hemos logrado un progreso tremendo en ambos temas”.

