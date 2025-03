Sheinbaum asegura que "no hay necesidad de paro", pero se reuniría con maestros “si es necesario”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum podría reunirse con el magisterio nacional, “si es necesario” dado que, asegura, que las protestas se basan en una falta de información y de comunicación sobre su propuesta de las aportaciones de trabajadores con salarios elevados para la mejora del sector salud.

La mandataria federal insistió en que su gobierno no haría algo que perjudique a las y los maestros y que, por lo tanto, no es necesario que lleguen a un paro nacional. “No hay necesidad, claro, ellos están en su derecho, pero no hay ninguna necesidad”.

“No vamos a hacer nada en contra de las maestras y los maestros de México, al revés lo que queremos es seguir trabajando conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de los maestros de trabajos salariales”.

La disposición de su gobierno para el magisterio han sido las reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “y si es necesario yo me reúno con ellos para poder explicar adecuadamente. Lo que se planteaba que era en relación al FOVISSSTE, esencialmente y cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación de las y los maestros de México”.

La presidenta atribuyó la molestia del magisterio a la demanda histórica de los docentes, de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que está relacionado con un cambio significativo en las pensiones.

“Nosotros estamos trabajando con ellos, el tema es el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley, pero por supuesto que queremos mejores pensiones y mejores condiciones para los maestros y las maestras”.

Las mesas de trabajo, inicialmente llevadas por la Secretaría de Gobernación han sido con docentes tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“En lo que tiene que ver con lo que nosotros propusimos para cambiar la ley del ISSSTE, es esencialmente disminuir, donar créditos del FOVISSSTE, que era para beneficio de los maestros y maestras”, esto después de reiterar que “por alguna razón no fue, digamos, planteado o informado adecuadamente, no necesariamente desde el gobierno, sino que no hubo suficiente información y a lo mejor se malentendió, pero ellos en realidad lo que están pidiendo, que es una demanda histórica que tienen, es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007”.