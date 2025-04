Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco que renuncie a su fuero; “eras mi ídolo”, le dice (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, se acercó al curul del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco y le entregó una carta en la que le pide que renuncie a su fuero y enfrente la investigación sobre abuso sexual en contra de su media hermana.

Durante el encuentro, la legisladora emecista se acercó al exfutbolista y le dijo que lo admiraba en su etapa con el Club América y que se acercó a entregarle la carta como una seguidora suya que desconfía de su palabra.

“Soy Ivonne Ortega, vine a saludarte y estuve reflexionando muchísimo respecto a lo que estaba pasando y dije que la única manera en la que podemos lograr justicia para ti o para la víctima es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer. Quiero comentarte que eras mi ídolo, eras mi ídolo en América, pensé mucho en entregar la carta y la hago como una seguidora tuya que hoy desconfío de tu palabra”, dijo.

La carta que entregó la legisladora a Cuauhtémoc Blanco recuerda el partido que jugó México contra Holanda en 1998, en donde dio un pase para gol y lo convirtió en un ídolo nacional, sin embargo, resalta que en esta ocasión dejó la playera de héroe y se convirtió en un ícono más de la impunidad en este país.

Diputado Cuauthémoc Blanco @cuauhtemocb10 tómale la palabra a la Diputada Ivonne Ortega @IvonneOP para que tú mismo renuncies al fuero constitucional y enfrentes la denuncia de tu hermana por intento de violación, más las otras 12 denuncias que tienes por parte de la fiscalía de… pic.twitter.com/crsKttBIet — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 1, 2025

“¿Recuerdas el glorioso partido contra Holanda en el 98? ¿El pase que diste para ganarle a Francia? ¿Las tantas ocasiones en que ayudaste a derrotar en la cancha a la selección de Estados Unidos y alimentaste las ilusiones de millones? ¿Recuerdas cómo llenabas de orgullo a México? Fuiste un ídolo nacional, las niñas y los niños te miraban con orgullo por lo que hiciste en la cancha. Hoy, dejaste la playera de héroe y te convertiste en un ícono más de la impunidad en este país.

“Serás recordado como el diputado que agredió a una mujer que, amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia. Tu impunidad no solo violenta una vez más a la mujer que tuvo el valor de denunciarte, esto va mucho más allá, se trata de los casos de miles de mujeres y niñas que sufren violencia en México; 5 de cada 10 que vivieron violencia en su infancia; de las 12 millones de niñas que fueron violentadas sexualmente; de las 13 mil que son atendida”, detalla.

En la carta, también le pide a Cuauhtémoc Blanco ser sensible y consecuente con su responsabilidad, “no solo como diputado, sino como ciudadano y como hombre y lo alienta a dar la cara sin fuero y que enfrente investigación como cualquier persona de este país”.

“El delito por el que estás siendo señalado no es menor: No estoy juzgando, no te estoy diciendo que seas culpable, lo único que te pido es que te des la oportunidad de llevar el proceso como cualquier persona. Si no tienes nada qué, ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima.

“Esa es la verdadera responsabilidad que tienes con tu país. Dedicaste más de 40 años de tu vida a construir un legado en las canchas y hoy estás acabando con él. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto.

“Todavía estás a tiempo de decidir cómo quieres que te recuerden: como el futbolista que le dio momentos de gloria a su país o como el político acusado de violación que usó el privilegio del poder para ocultarse de la justicia. El balón está en tu cancha. Cuauhtémoc: Pide licencia y renuncia a tu fuero”, detalla la misiva.