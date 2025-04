Senado impugnará ante el TEPJF acuerdo que prohíbe difundir elección judicial: Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, informó que la cámara alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Poder Legislativo pueda difundir la elección judicial.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista dijo que le parece un exceso que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohíba al Congreso y al Poder Ejecutivo llamar al voto para la elección judicial en sus tiempos oficiales, más aún cuando una encuesta informó que el 60% de los ciudadanos no sabe de la elección del Poder Judicial.

“Nos parece un exceso que el INE pretenda que, en sus tiempos oficiales, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, no llame a votar el primero de junio.

“Hay una encuesta por ahí que dice que el 60 por ciento de la gente, no tiene claridad de que es el primero de junio la elección y me parece que todas las voces debemos ayudar, contribuir a que se sepa el día de la elección. La ley nos prohíbe expresamente a políticas, políticos, partidos políticos llamar a votar por alguna persona o llamar a no votar por alguna persona, eso sí estaría violentando la ley, pero que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo convoquen a votar el primero de junio, sí me parece un exceso y sí, sí lo vamos a impugnar”, detalló.

El senador afirmó que él seguirá difundiendo la elección judicial, pese a que la autoridad electoral lo sancione.

“El INE está diciendo que no saque el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, anuncios, no que yo, legislador, no pueda llamar a votar el primero de junio. O sea, pero, además, si el INE me quiere multar porque yo llame a votar el primero de junio, pues de una vez que vayan pidiendo la incautación de mi dieta, porque yo no voy a dejar de llamar a votar el primero de junio, pues sería una irresponsabilidad que como presidente de la Cámara de Senadores no convoque a la gente a votar.

“Que me digan que eso es un ilícito, que me digan que eso es inconveniente, que me digan que eso es faccioso, que me digan que eso es irresponsable. Por favor, o sea, hay que difundir. Yo les pido que difundan que el primero de junio hay la elección de las personas juzgadoras”, finalizó.