Sheinbaum conversa con el primer ministro de Canadá “ante los tiempos difíciles que se avecinan”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la víspera de la presentación de las medidas arancelarias de su homólogo estadounidense, Donald Trump y “ante los tiempos difíciles que se avecinan”.

“Acordaron mantener el diálogo y coincidieron en la importancia de la integración económica de Norteamérica, con respeto a las soberanías, como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo”, informó la Presidencia de la República.

Previo a la información emitida por el gobierno mexicano, la administración canadiense informó, en un comunicado, que “los líderes tuvieron una llamada productiva en la que discutieron la importancia de aprovechar la sólida relación comercial y de inversión entre los dos países, para beneficiar a canadienses y mexicanos por igual”.

La administración de Carney agregó que “ante los tiempos difíciles que se avecinan, enfatizaron la importancia de salvaguardar la competitividad de América del Norte, respetando la soberanía de cada nación”.

El primer ministro Carney destacó “su plan para combatir las medidas comerciales injustificadas contra Canadá, proteger a los trabajadores y las empresas canadienses y fortalecer la economía canadiense, incluyendo el aumento del comercio entre Canadá y México”.

Acordaron que los ministros y altos funcionarios continuarán el trabajo en conjunto para avanzar en las prioridades compartidas. “El primer ministro Carney y la presidenta Sheinbaum acordaron permanecer en estrecho contacto”, informó más ampliamente la oficina del primer ministro de Canadá.

Apenas esta mañana la presidenta Sheinbaum Pardo, en su conferencia en Palacio Nacional, afirmó que no se había comunicado con su homólogo canadiense no porque no se tuviera el interés sino porque no habían empatado agendas, aun con el cada vez más cercano anuncio de Trump, este 2 de abril.

“Lo importante es que tenemos un acuerdo comercial, evidentemente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner aranceles a uno y otro país pues obviamente que pone en duda el propio T-MEC, porque si el TMEC dice cero aranceles y hay aranceles pues evidentemente no se está cumpliendo el TMEC. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y seguir en diálogo lo más importante aquí es que siga la comunicación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá”, declaró Sheinbaum esta mañana.

También consideró que “el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo, eso lo hemos sostenido siempre y que incluso deberíamos de ampliarlo a otros países del continente, pero bueno, eso depende ahora de lo que va a ocurrir el 2 de abril y la integración económica de los tres países pues fortalece la competencia con el resto del mundo, eso los vamos a seguir sosteniendo”, dijo al referirse a la comunicación con Canadá.