Ante polémica de Andrea Chávez, Sheinbaum llama a Morena a recordar los principios del movimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la polémica desatada por los actos anticipados de campaña de la senadora Andrea Chávez, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que se debe regresar a los principios fundacionales de los militantes y a un análisis en el consejo nacional.

“No tengo por qué yo… yo no soy la dirigente de Morena, yo soy la presidenta de la República”, dijo al inicio; sin embargo, siguió con el tema: “Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar nuestros principios por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos, tres temas principales”.

Los tres elementos que la mandataria federal observó son:

Primero, que se pongan reglas para todos quienes busquen una candidatura para todos los cargos de elección popular en 2027 y en especial para una gubernatura.

Dijo que, en su caso, desde que fue candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, atendió el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa”, aunque ese consejo ya no lo siguió para la candidatura a la presidencia de la República.

“Y ya a la presidencia ya no toqué casa por casa, pero si fui lo más que pude pueblo por pueblo a informar q decir lo que estábamos haciendo. Esa mística del casa por casa tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser quieran optar por un puesto de elección popular. Primero porque es lo más eficaz y segundo porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas sino esencialmente la voluntad de la persona”, dijo.

Además de que se deben cuidar los tiempos y que se pongan reglas claras para todos.

El segundo tema es “cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comprometernos –como decía Juárez– en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es consumismo, el ir a restaurantes, el andar viajando el mejor ejemplo para un servidor público”.

Parte de lo que también criticó es que algunos funcionarios presumen de “andar en camionetotas ni en … pues claro que por ejemplo yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras (…) Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no eso no va con nosotros. Claro, si eres secretario de Seguridad, eres fiscal o tienes alguna amenaza, bueno pues entonces sí”.

La jefa del Ejecutivo Federal siguió con el tema, pero se detuvo antes de pormenorizar sobre los casos que han causado polémica, uno de los cuales fue el reciente viaje a Europa en business class del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Todas esas cosas que cuestan carísimo o la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular porque además el pueblo en algún momento va a decir pues no yo no voté por eso, porque ahora está más consiente que nunca”.

Es decir, este punto es la definición de “cómo debemos ser quienes somos servidores públicos de este movimiento”, insistió.

El tercer elemento es eliminar el nepotismo en la elección popular más cercana.

“Ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es… O sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular”.

Y aunque la enmienda será aplicada a partir de 2030, en el caso de Morena, los estatutos contra el nepotismo aplicarán desde 2027, señaló Sheinbaum.

De esta manera, la carta que enviará a la dirigencia nacional de su partido está relacionada con lo que afirma es “una reconstrucción de dónde venimos, de lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante, de los más importantes del mundo, somos una referencia internacional”.

"Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la Transformación para el bienestar del pueblo; toda la otra parafernalia del poder no, no, no". señaló la presidenta, y apuntó que "ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia, por tener un puesto público".

Estos elementos, destacó, podrían llevarse a un consejo nacional de su partido, que preside el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.