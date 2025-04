Estudiantes de la UdeG protestan en Jalisco; desaparecieron cuatro alumnos en dos semanas

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Integrantes de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara (UdeG), junto con familiares y amigos de los alumnos desaparecidos, se concentraron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco este jueves para exigir acciones eficaces que lleven a la localización de los estudiantes. La principal consigna fue: "No estamos todos, nos faltan estudiantes".

En las últimas dos semanas han desaparecido cuatro estudiantes.

Clamor de justicia.

Fotografía: Elizabeth Rivera

Entre los jóvenes desaparecidos están Miguel Alejandro Medina del Castillo, de 17 años, quien desapareció el 3 de abril de 2025. Él es alumno del turno matutino de la preparatoria de Tlaquepaque. También está como no localizado desde el 1 de abril Jesús Brian Huidor Rojo, de 17 años, alumno de la preparatoria 6 ubicada en la colonia Miravalle de Tlaquepaque del turno vespertino.

Además está Axel Ríos Urzúa, de 15 años de edad, estudiante del politécnico de la UDG, quien desapareció el 27 de marzo de 2025. Por último, Bequer Navarro Sandoval, de 17 años, estudiante de la preparatoria número 3, quien desapareció este 8 de abril pero fue localizado este jueves.

En la Plaza de Armas de Guadalajara estuvieron presentes los padres de Axel, Jesús Brian y Aldo González Sevilla, este último, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) desaparecido el 13 de abril de 2024.

Los padres expresaron su frustración ante el nulo avance en las investigaciones de las desapariciones de sus hijos.

Fotografía: Elizabeth Rivera

Durante la protesta, el gobernador Pablo Lemus Navarro, salió al balcón principal del Palacio de Gobierno, acompañado de Karla Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara y ambos saludaron a los manifestantes.

Fotografía: Elizabeth Rivera

El gobernador solo autorizó la entrada de Zoé García Romero, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), quien se encontraba en la plaza con el resto de los manifestantes. Sin embargo, llamó la atención que no se permitió a los padres de los estudiantes desaparecidos reunirse con el gobernador.

Pablo Lemus Navarro se tomó el tiempo de grabar un video junto con la rectora y la líder estudiantil, pero a los padres solo se les prometió recibir información actualizada sobre las investigaciones. Fueron recibidos por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, y el Subsecretario de Asuntos del Interior, Iván Chávez Gómez, sin la presencia del gobernador.

Junto con la rectora de la @udg_oficial, @KarlaPlanter1, y la presidenta de la FEU, @Zoermr_, acordamos instalar la próxima semana una mesa de trabajo para atender el tema de los alumnos no localizados de la UdeG, porque compartimos el mismo propósito: evitar que las y los… pic.twitter.com/xEv8I1udAe — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 10, 2025

La mamá de Axel, Melanie Ursúa Ruiz, indicó que a 15 días de la desaparición de su hijo no les han mostrado ni las imágenes de los videos de los centros de videovigilancia, ni del transporte público.

"Estamos destrozados, no lo creemos, que un chico de casa esté pasando por esto. Temo por su integridad porque no era fiestero, no tomaba, nunca cargaba un cigarro. Tampoco podemos, como padres, tenerlos de la mano todo el tiempo porque tenemos que dejarlos volar, ¿verdad? Pedimos seguridad para ellos. Uno en su casa les inculca valores, está al pendiente de ellos, pero ¿qué hacemos? Pido que no me suelten y que me ayuden a encontrar a mi muchacho. Seguimos alzando la voz no solo por mi hijo, sino por los demás chicos. Son muchos y tienen derecho a salir y regresar sanos y salvos a casa", expresó Melanie Ursúa.

Laura Rojo, mamá de Jesús Brian, relató que el martes 1 de abril el joven salió de su casa a trabajar a la zona comercial de Obregón y después se iría a estudiar a la preparatoria, pero ya no regresó.

"Es una angustia que no deseo a ninguna mamá. Lo único que quiero es que me ayuden a encontrar a mi hijo. Estamos desesperados, no tenemos información, no nos dan una razón. Por eso venimos aquí a ver qué nos resuelven. Que se muevan, queremos ya algo porque ya están pasando los días y no sabemos nada. Tantas cosas pasan. Que nos ayuden a buscar a todos estos niños que se perdieron, no es justo que todas las mamás estemos sufriendo. Les exigimos la verdad," exclamó Laura Rojo.

Israel afirma que Aldo, también de 18 años, fue secuestrado el 13 de agosto de 2024. Un sospechoso fue arrestado el 29 de agosto; el hombre intentaba vender el celular de Aldo, pero no se le ha obligado a declarar debido a un tecnicismo legal. Israel teme que el sospechoso pueda ser liberado sin cargos.

"No, no ha habido ningún avance de parte de la fiscalía. Seguimos en la misma situación. Hay una persona detenida desde el 29 de agosto, y lo único que se me ha informado es que, por un error en el proceso legal, el señor invocando sus derechos humanos podría salir libre y sin cargos", manifestó.

El coordinador general de Seguridad Universitaria de la UdeG, Montalberti Serrano Cervantes, reportó que históricamente hay 24 estudiantes de la UdeG desaparecidos.

Según el funcionario universitario, hay varias posibles causas para la desaparición de los estudiantes. Entre ellas, algunos podrían haberse ido de sus hogares por desacuerdos familiares, otros podrían haberse marchado sin avisar a sus familias, y en otros casos, reconoció que pudieron haber sido llevados con engaños.

“Algo está ocurriendo y creo que nuestra Universidad también difunde e informa sobre lo que está pasando. Seguramente este fenómeno se da en más lugares de la ciudad, en más municipios y a más personas, pero nuestra Universidad sale a manifestarse, a exigir que rescaten y devuelvan a nuestros jóvenes. Tal vez, si el resto de la sociedad hiciera lo mismo, nos daríamos cuenta de que vivimos en un Jalisco muy distinto al que pensamos”, argumentó el funcionario universitario.

Al finalizar la reunión, la representante de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoe García Romero, mencionó que a partir de la próxima semana se integrará una mesa con la Universidad, la FEU, y las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, específicamente con el secretario general de gobierno.

Sin embargo, García Romero no aclaró quién decidió que las familias no entraran a la reunión con el gobernador Pablo Lemus. Esto fue lo que respondió:

"En este momento vamos a pasar con las familias para que les den información sobre su investigación. Nos recibieron a la organización por ser los organizadores de la concentración, pero sin duda estamos coordinando para que todas las autoridades les puedan proporcionar información acerca de sus hijos", manifestó.

De acuerdo con la UdeG, actualmente hay 24 alumnos desaparecidos o no localizados, además de dos profesores y dos trabajadores, sumando un total de 28 personas. Adicionalmente, siete estudiantes fueron localizados sin vida.