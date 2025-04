Familiares de desaparecidos “clausuran” el Senado, “una institución que no sirve”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Clausurado por falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas”, se lee en los vinilos colocados en las rejas que rodean el Senado de la República, en su acceso por la calle Madrid, a unos pasos de la avenida Reforma, en la Ciudad de México.

Los sellos de clausura estuvieron acompañados de lonas con cientos de fotografías de personas desaparecidas colocadas en las mismas rejas y sobre la banqueta de los accesos al Senado, así como la frase demoledora: “Negar y Ocultar es Desaparecer +127 mil Desaparecidos”.

Esa fue la reacción de familiares de víctimas de este flagelo ante el pronunciamiento contra el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Olivier De Fourviille, aprobado por Morena y sus aliados en el Senado, a instancias del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Los familiares de personas desaparecidas arribaron a las 10 de la mañana al recinto legislativo, donde ya los esperaban vallas metálicas que les impedían aproximarse a las puertas del recinto legislativo, por lo que madres buscadoras, se treparon en ellas para realizar sus acciones de protesta.

En nombre de los familiares de víctimas, Jorge Verástegui, de la Glorieta de los Desaparecidos, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, en 2009, explicó que es estaba clausurando “una institución que no sirve” a las víctimas, negando la existencia de las desapariciones forzadas en México.

Reprochó la actitud negacionista “a esos políticos del oficialismo que se aprovecharon de nuestras causas cuando estaban en la oposición y ahora se desgarran las vestiduras diciendo que mentimos, cuando lo único que les interesa es el poder y los votos”.

Recordó que, al menos desde 2015, “frente al creciente número de desapariciones”, familiares de víctimas solicitaron al CED que aplicara el artículo 34, que posibilita que se eleve la situación de desapariciones en México a la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Nos da gusto que la ONU finalmente responda, aunque sea tarde, porque la crisis sigue en una magnitud impresionante”, dijo Verástegui ante periodistas reunidos para atestiguar las acciones de protesta.

“Las familias volvemos a salir a denunciar la simulación del Estado, salimos a respaldar al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y le traemos al Senado de la República la realidad que no quieren ver, le traemos a nuestros desaparecidos y desaparecidas y le reiteramos que no conocen el país y no conocen la problemática, tanto que se atreven a decir que no hay desapariciones forzadas”, resaltó.

Afuera de un Senado blindado, Verástegui señaló que los familiares insistieron durante años al CED que se aplicara el artículo 34, “ante este pacto de impunidad que ningún partido político ha querido romper y no es que no puedan hacerlo, no quieren hacerlo, como no quieren buscar a nuestros familiares, porque este no es un problema de leyes ni de instituciones, es un problema de voluntad política y hasta que el gobierno no asuma un compromiso real no van a cambiar las cosas”.

El defensor reprochó el “diálogo simulado” con los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que estaría encaminado a modificar la iniciativa que presentó ante el Senado para modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la Ley Nacional de Población.

“La iniciativa está aquí, está en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, ya no es en la cancha del Ejecutivo (…) y nos da mucha rabia que, frente a otros temas, por ejemplo, el de los maestros, que sí los obligaron a retirar la iniciativa, y en el nuestro no, en el nuestro simulan que nos quieren escuchar, pero en realidad no les interesa”, sostuvo.

Verástegui reconoció que integrantes de colectivos han decidido no participar en los diálogos con la Segob porque no ven “una muestra real de voluntad política, porque siguen manteniendo en el cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (Teresa Guadalupe Reyes), una persona que no tiene experiencia en búsqueda, que violó la Ley General en Materia de Desaparición y hoy sigue en el cargo”.

Al rechazar también el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que niega la existencia de desapariciones forzadas, Jorge Verástegui advirtió que desde 2017 familiares de víctimas han solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional.

Exigen una disculpa pública de Fernández Noroña

Jacqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en la alcaldía Iztapalapa en 2020, exigió “una disculpa pública” del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña, quien con sus expresiones negando la existencia de las desapariciones “se la pasan revictimizando a las familias” que tienen alguno de sus integrantes desaparecido.

“No estamos enojados, no estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue, este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120 mil familias buscadoras”, dijo Palmeros.

Fundadora del colectivo “Una luz en el camino”, Jacqueline Palmeros reprobó que se niegue la existencia de la crisis de desaparecidos cuando México ha sido sometido al escrutinio del CED desde hace varios años, en que se han emitido recomendaciones “y lo que han hecho es ignorarlas”.

Lamentó que el tratamiento que le están dando a las familias de personas desaparecidas, a quienes se les está dando “trato de enemigas, peor que narcotraficantes” por exponer la situación de desapariciones en el país.

Palmeros destacó que no le sorprendió la actitud de Claudia Sheinbaum ante la declaratoria del CED, pues esa actitud “la venimos padeciendo desde que era jefa de gobierno, no le importa el tema”.

Después de casi tres horas de protesta a las puertas del Senado, los familiares de personas desaparecidas se retiraron sin mayores incidentes, y media hora después personal de limpieza fue asignado a quitar todas las fotografías colocadas en la banqueta y a lavar el pavimento donde se dejó consignada la frase demoledora: “Negar y Ocultar es Desaparecer +127 mil Desaparecidos”. Personal del Senado se apuró a eliminar los rastros de la protesta. Foto: Montserrat López

Cabe destacar que en la última actualización del informe sobre Acciones Urgentes sobre desapariciones del CED, México sigue ocupando el primer lugar en el número de comunicaciones de familiares de víctimas al comité desde 2012 a la fecha.

La organización civil I(dh)eas compartió el último reporte, destacando que mientras en septiembre de 2024, México ocupaba el primer lugar con 681 Acciones Urgentes, en el último reporte, al cierre de 28 febrero de 2025, a esa cifra se le sumaron 47 casos más, para alcanzar la cifra de 728 comunicaciones, de mil 931 del total reportado en el mundo.