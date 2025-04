Senado desaparece Compranet y excluye a Ejército de transparentar convenios con otras dependencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores de Morena y aliados aprobaron la Ley de Obras Públicas y Servicios, la cual confirma la sustitución de la plataforma Compranet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

La ley aprobada en el pleno de la Cámara alta –avalada previamente en la Cámara de Diputados- blinda a las Fuerzas Armadas para que éstas no transparenten información sobre las obras que construyan, previo convenio con otra dependencia pública.

La ley propone crear la Tienda Digital del Gobierno Federal para adquisiciones de bienes o servicios a través de órdenes de suministro o servicio a través de la plataforma digital.

Los senadores aprobaron la reforma en lo general y lo particular por 66 votos a favor y 23 en contra, la cual también faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para administrar la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Además, la reforma establece la figura de los Diálogos Estratégicos, a través de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades del mercado y ajustar los procesos licitatorios para incentivar la participación efectiva y el aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado.

La reforma será enviada a la titular del Ejecutivo Federal para su entrada en vigor.

Advierten discrecionalidad

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma elimina el sistema Compranet, herramienta que, resaltó, ha sido clave para transparentar las contrataciones públicas.

“Hay muchos peligros, entre otros, el que se pierda la información de 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos de los sexenios pasados. La nueva plataforma solo obliga a guardar la información por 5 años, esto implica que los contratos del sexenio de Calderón, Peña y Andrés Manuel López Obrador puedan perderse”, resaltó.

Además, dijo que la figura del diálogo competitivo estratégico que busca implementar encuentros previos entre empresas y el gobierno es algo que, afirmó, sin una regulación adecuada, podría incrementar la discrecionalidad y el favoritismo en la asignación de contratos.

Por su parte, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, resaltó que el dictamen representa una amenaza directa a la transparencia y a los mecanismos de rendición de cuentas, debido a que los programas estratégicos prioritarios del Gobierno, a cargo de las Fuerzas Armadas, quedarán exentos de la norma.

“Si las obras públicas militares quedan fuera del control elemental que la Constitución señala, estamos hablando entonces de los megaproyectos más costosos y de mayor impacto que se han realizado y que se van a hacer sin seguir un procedimiento de licitación pública, solamente mediante convenios acordados y definidos por las autoridades castrenses.

“Recordemos que en esta ley no solo se exime de utilizar la licitación pública, sino también se permite no dar cumplimiento a las leyes de transparencia, ya que no tienen que publicar la información respectiva”, dijo.