UNAM eliminará reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario tras paro en facultades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la protesta de siete facultades de la UNAM contra la reforma disciplinaria, la Comisión de Legislación del Honorable Consejo Universitario acordó, por unanimidad, eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, atendiendo las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la comunidad universitaria. Esta decisión deberá ser aprobada por el pleno del Consejo en su próxima sesión.

Las autoridades enfatizaron que la disposición no está en vigor, ya que el reglamento aún no ha sido publicado. Además, señalaron que el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó que su publicación no se realice hasta que sea aprobado por el Consejo Universitario.

"La Comisión reafirma su compromiso con el principio universitario de escuchar y fomentar el diálogo, buscando construir normas que garanticen un entorno seguro y el respeto de los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria", agregó.

Tras el paro de siete facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esta semana como protesta contra la reforma disciplinaria, la Comisión de Legislación del Honorable Consejo Universitario acordó, por unanimidad, eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario.

Esta decisión deberá ser aprobada por el pleno del Consejo en su próxima sesión; el artículo 15 del nuevo Reglamento del Tribunal Universitario, que fue aprobado el 31 de marzo.

La reforma disciplinaria, permite que las autoridades académicas lleven a cabo medidas inmediatas -como suspensión o expulsión-, de quien incurra en “actos vandálicos”.

El cambio en el reglamento causó desacuerdos dentro de la comunidad universitaria. Por lo menos siete facultades, externaron su rechazo ante el artículo 15 y suspendieron actividades. Algunas de ellas son:

Facultad de Artes y Diseño (FAD).

Ingeniería.

Química.

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Economía.

Arquitectura.

Ciencias

Los paros comenzaron desde el lunes 7 de abril y se realizaron de manera escalonada.

En el caso de la FAD, el grupo “Colectvx en llamas” declaró un paro total de actividades académicas y administrativas hasta el sábado 12 de abril.

Los directivos de la Facultad de Ingeniería dijeron que aproximadamente 30 personas realizaron una asamblea y votaron a favor de paro. Acusaron que las instalaciones se cerraron “de manera unilateral e intransigente”.

La Facultad de Economía informó en un comunicado: “Si bien el reglamento el Tribunal Universitario no está vigente y por ello el artículo no es aplicable, esta administración escucha y reconoce el sentir manifestado en la asamblea y se suma a su posición en contra del artículo 15, por lo que hago un exhorto al Consejo Universitario para que revise a profundidad el sentido del mencionado artículo y lo elimine”.

Mientras tanto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue entregada a las autoridades el día de ayer, sin embargo, reabrirá sus puertas hasta el jueves, para llevar a cabo las labores de limpieza.

La UNAM anunció revisión al Reglamento del Tribunal Universitario

Tras las protestas de la comunidad estudiantil, la UNAM informó que la Comisión de Legislación Universitaria trabajaría en la revisión de la redacción del artículo 15, para evitar ambigüedades que pudieran mal interpretarse:

“En atención a las inquietudes que se han manifestado sobre el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, el rector Leonardo Lomelí Vanegas convocará a la Comisión de Legislación Universitaria para revisar la redacción del mismo, con el propósito de evitar cualquier tipo de ambigüedad que pudiera interpretarse como afectación a la libre expresión y manifestación de las ideas de la comunidad universitaria y a su derecho a la protesta”, se lee en el comunicado.

En un segundo comunicado, anunció que la Comisión de Legislación Universitaria continúa trabajando en la revisión del artículo con el propósito de modificar su redacción o en su caso, eliminarlo.

“La decisión correspondiente sometida a la consideración del pleno del H. Consejo Universitario. Es importante señalar que el artículo 15 mencionado, no se encuentra vigente, ya que el Reglamento no ha sido publicado en la Gaceta UNAM”, detalló la institución.