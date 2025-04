Tras llamado a marcha cristiana por diputado morenista, Monreal pide respetar laicidad en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que Hugo Eric Flores promovió un evento cristiano llamado: “La Marcha para Jesús”, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal pidió respetar la laicidad en la Cámara de Diputados.

En entrevista, luego de que terminará la Sesión, el diputado morenista resaltó que cada diputado es libre de opinar en la Cámara de Diputados, pero lo único que debe de respetarse es el principio de laicidad.

“Un diputado libre, es un diputado con un amplio criterio. No sabía, no tengo información de esta manifestación que ha hecho con un grupo de religiosos aquí en la Cámara, cristianos, en todo caso nosotros ratificamos que somos un gobierno laico y que la laicidad es un principio constitucional que no se puede de ninguna manera tergiversar.

“Cada uno es libre, sí, en efecto, cada uno opina lo que cree conveniente en la Cámara de Diputados, eso es parte de la pluralidad y es parte de la universalidad de ideas. Lo único que tiene que hacerse por todo mundo que integramos este cuerpo colegiado es la laicidad”, detalló.

El 10 de abril, el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes brindó una conferencia de prensa en el recinto legislativo con pastores y organizadores del evento cristiano llamado: “La Marcha para Jesús”, que se realizará el próximo 19 de abril en Paseo de la Reforma.