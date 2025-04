Sheinbaum reconoce la grandeza de Mario Vargas Llosa, más allá de las diferencias políticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el reconocimiento a la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa por su fallecimiento a los 89 años, por el que también envió su pésame.

“Falleció un gran escritor: Vargas Llosa”, dijo al iniciar la conferencia presidencial en Palacio Nacional.

La mandataria federal no omitió hablar de las diferencias que tuvo su partido con el escritor, cuando señalaba que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador México tenía un retroceso por tratarse de un dirigente demagogo y populista.

Al final, la presidenta destacó la grandeza literaria que representan los libros de Vargas Llosa.

“Más allá de las diferencias políticas siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares”.

En 1990 el escritor señaló que México era la dictadura perfecta criticando al PRI que fue el partido hegemónico y que sustentó el poder por décadas.

Ante el inminente triunfo de López Obrador, el premio Nobel de Literatura externó su preocupación porque la población mexicana no aprendió de la lección que daba Venezuela.

Después, en 2021 el autor de “La fiesta del chivo”, expresó:

“La verdad no me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas (refiriendo las conferencias matutinas de López Obrador) comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando, atacando a los periodistas, no me parece que esa sea la función de un presidente y creo que él trasgrede un poco esa función, porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad, o más bien la reduce”.

López Obrador respondió que el escritor Vargas Llosa estaba en decadencia y que “en otros tiempos había imaginación, talento, era propositivo, esperanzador”, además de que cuando escuchó su opinión, incluso, durmió muy bien, aunque en varios días le dedicó declaraciones en la conferencia, la cual tiene continuidad en el actual gobierno de Sheinbaum Pardo.