Es falso que productores mexicanos de tomate hagan trampa: Sheinbaum responde a nuevo arancel de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno de Estados Unidos no notificó a la administración mexicana sobre los aranceles compensatorios al jitomate mexicano al acusar que productores hacen trampa para bajar el precio y acaparar el mercado. En caso de aplicar el gravamen, sólo aumentará el costo para los consumidores estadunidenses.

México respondió que es falso que los productores mexicanos de jitomate hagan trampa para vender su producto en Estados Unidos a menor precio.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. Eso está mal en todo caso tendrían que haber notificado al gobierno de México también”.

Señaló que “apenas ayer fue notificado y ni siquiera fue como gobierno. Se notificó a los productores a través de una firma de abogados que tienen una sede en Estados Unidos. Estamos esperando que se notifique al gobierno de México y, de todas maneras, el secretario Julio tiene conversaciones sobre el tema del agua”.

También acusó que en el caso productos agrícolas en Estados Unidos cuentan con un subsidio del gobierno que sí genera una desventaja para los productores mexicanos.

México tendrá 90 días para lograr una negociación con el gobierno de Estados Unidos, dado que la administración de Sheinbaum Pardo se enteró de esta cuota compensatoria apenas ayer.

El jitomate mexicano es insustituible en Estados Unidos porque en el mundo no hay otro país que pueda producir la misma cantidad, calidad y con la cercanía para trasladarlo fresco, en menor tiempo y a mejor costo.

“El jitomate principalmente de Sinaloa, aunque también de otros estados se exporta a Estados Unidos y es exportación que viene de hace mucho tiempo. Se quejan algunos productores de Estados Unidos que el precio del jitomate mexicano es más bajo cuando es el precio de producción sencillamente al que se está vendiendo”.

La presidenta explicó: “No hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos, si acaso un pequeño porcentaje que viene de Florida, pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro porque, además, el jitomate se corta fresco y se lleva fresco muy poco tiempo pasa de que pasa de Sinaloa a Estados Unidos”.

Por su parte, el gobierno estadunidense recordó que, sí da subsidio a productores de su país para que ofrezcan mejores precios o que obtengan más ganancias. La mandataria negó que México haga lo mismo.

La administración mexicana reiteró que este proceso de revisión se ha hecho muchas veces “y siempre ha ganado México”, aunque al inicio no se notificó a través de ninguna de las secretarías como Relaciones Exteriores, de Economía o de Agricultura.

“En el caso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras, el jitomate mexicano seguirá exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto, el principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos”.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, detalló que, desde 1996, las exportaciones mexicanas de jitomate a Estados Unidos se han regulado por un acuerdo que se llama acuerdo de suspensión de una investigación antidumping.

“Los productores de Florida de jitomate nos han acusado, en nuestra opinión, sin razón de que los productores mexicanos venden sus jitomates en Estados Unidos por debajo del costo, lo cual no es cierto, pero llevan décadas en esa historia los productores. Hay este acuerdo de suspensión del dumping desde esos años”.

A lo largo de estos casi 30 años se han negociado cinco acuerdos para suspender esta investigación.

“Dumping es cuando alguien dice mira este señor que me está mandando tal producto está haciendo trampa, no está realmente vendiendo el tomate al precio real que lo debería vender, lo está bajando por debajo del precio real para ganarme el mercado con la intención de que una vez que me saque del mercado se queda dueño del asunto y puede hacer lo que quiera. Eso es lo que se llama en palabras sencillas el dumping: hacer trampa”.

A juicio del gobierno mexicano, Estados Unidos nunca ha comprobado esa acusación, “ni puede ser”.

En esta ocasión “otra vez los productores de Florida insisten en esto hace varios años, seis años y ahí el Departamento de comercio estadunidense hace una investigación, ellos mismos dicen ah pues sí hay un dumping están haciendo trampa y define esta medida que se llama cuota compensatoria. No es exactamente un arancel, tienen que pagar 20.91 más para compensar cuando nos manden tomates”.

Finalizó con la afirmación de que “90% del jitomate que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo es jitomate mexicano. Seis de cada 10 que ellos comen son hechos en México. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Si es que se lleva a cabo –porque todavía faltan 90 días– pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su catsup y todo”.