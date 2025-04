Morena ahora impulsa eliminar el fuero tras defender a Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Después de que gran parte de la bancada morenista, incluido el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, votó en favor de que Cuauhtémoc Blanco conservara su fuero (ante las acusaciones de agresión sexual), el legislador zacatecano presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar esa protección que tienen los representantes de los congresos federal y locales, así como al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores.

Pese a que la propuesta detonó críticas de la oposición, desde Movimiento Ciudadano y del PAN le gritaron “¡Cínico!” y “¡Sin vergüenza!”, éstas no impidieron que el propio morenista acudiera a sus curules para invitarlos a sumarse al proyecto.

En entrevista, el vicecoordinador de la bancada morenista en San Lázaro asegura que cuenta con el apoyo de su bancada y de la oposición para sacar adelante la iniciativa; pues de no ser así, califica, sería una “desvergüenza”.

“Algunos grupos parlamentarios, por ejemplo MC, consideraron que van a presentar una (propuesta) igual, una propia de supresión del fuero. Tenía entendido que los del PAN iban a avalar la que estamos haciendo, eso lo había expresado su coordinador en el Senado (Ricardo Anaya); entonces, creo que puede salir por unanimidad.

“Yo no creo que nadie de Morena pueda oponerse a esto… Si no tengo el apoyo mayoritario, voy a luchar por tener el apoyo mayoritario, pero en estas cosas pues a veces uno gana y uno pierde, pero lo más importante es mantener una bandera de lucha por erradicar este privilegio, y me parece una desvergüenza, un acto grotesco, que alguien de Morena impida, bloquee o niegue la reforma constitucional.

“No solamente es noble, es justa, urgente y preventiva (la iniciativa) frente a cualquier abuso que se pueda presentar, porque si no hacemos esto, si no quitamos (el fuero), entonces el hecho de que existe puede ser una coartada para una actitud arbitraria, ofensiva, de abuso de poder de funcionarios públicos que gobiernan las entidades federativas y de legisladores locales y federales”, expone en entrevista con Proceso.

Ramírez Cuéllar. Iniciativa para "erradicar el privilegio". Foto: Miguel Dimayuga

Caso Blanco

Sobre la controversia que causó su iniciativa después de defender el fuero del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que el apoyo al también exseleccionado del Tri obedece a un acuerdo pactado al interior de la bancada.

El pacto consistió, detalla, en que Blanco se presentara personalmente en la Fiscalía de Morelos y porque en el dictamen aprobado existe un exhorto para que esa autoridad estatal mejore la carpeta y, con ello, se pueda dar de nueva cuenta entrada a la solicitud de desafuero, si así lo solicita la Fiscalía a la Cámara de Diputados.

“Este dictamen de la Sección Instructora (la que a Blanco le permite conservar el fuero) es distinto al resto de los dictámenes que han resuelto en la no procedencia, dado que en este dictamen queda perfectamente claro, y eso lo hace diferente, un exhorto especial a la Fiscalía de Morelos para que continúe con las investigaciones y desarrolle en mejores términos la integración del expediente.

“Entonces, es un dictamen que no le da carpetazo a una investigación y a un proceso judicial, sino que llama a la parte de la autoridad, en este caso la Fiscalía de Morelos, para que haga su trabajo. La otra es que se acordó aceptar el dictamen en la medida en que el inculpado va a comparecer y se va a entregar a la Fiscalía, y va a detonar el desarrollo del proceso judicial”, detalla el legislador de Morena.

Ramírez Cuéllar también considera que fue un error que Cuauhtémoc Blanco subiera a la tribuna de San Lázaro para a dar a conocer el acuerdo de ir personalmente a la Fiscalía de Morelos, acción que detonó las reacciones de legisladoras opositoras y de su bancada.

En ese contexto, donde hubo opiniones cruzadas en Morena por la protección al exgobernador de Morelos, Ramírez Cuéllar descarta la existencia de una fractura en la bancada oficialista.

Fiscalía de Morelos. Investigación abierta contra Cuauhtémoc Blanco. Foto: fiscaliamorelos.gob

Insiste en que Morena conserva su imagen positiva, pese a votar en favor del fuero de Cuauhtémoc Blanco.

Es que no se entiende… Morena hubiera quedado mal parado si no hubiese el exhorto de la Cámara de Diputados hacia la Fiscalía para que continúe con el proceso de investigación, y si no hubiéramos acordado y comprometido que Cuauhtémoc va a comparecer y se va a entregar a la Fiscalía, o si hubiéramos suspendido el juicio, el juicio no se suspendió. No se le dio carpetazo al juicio.

Ramírez Cuéllar agrega que la inactiva de reforma constitucional, que busca reformar varios artículos para que se elimine el fuero a diputados y gobernadores, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El impulsor de la iniciativa calcula que se dictamine la próxima semana. “Uno va a salvaguardar el artículo 61, darle mayor fuerza a la protección de la inmunidad parlamentaria, cuidar que nadie sea castigado por sus opiniones y por su voto legislativo, y la otra es quitar cualquier privilegio en el artículo 110 y 111, 122 a los gobiernos estatales y a los diputados locales y a los diputados federales”.