“Que nos dejen cantar”: Luis R. Conríquez a Sheinbaum tras censura por narcocorridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante de regional mexicano, Luis R. Conríquez, habló sobre la “censura” de narcocorridos y mandó un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el pasado 11 de abril fue abucheado durante una presentación en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025, Estado de México, por negarse a cantar sus temas más icónicos con apología al delito.

Tras la negación, seguidores del cantante le lanzaron cerveza y causaron destrozos en el palenque, como forma de protesta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Conríquez contó su experiencia sobre lo ocurrido en el evento y admitió haberse sentido “agüitado”.

“Desgraciadamente fui el primero al que le pasó algo así. Nunca me había pasado, sí hubo un agüite de parte mío, porque no lo dejan cantar a uno lo que a uno canta. Ver el desastre que pasó por no cantar unos temas”, dijo el intérprete.

Comentó que otros cantantes como Alejandro Fernández y Edén Muñoz le externaron su apoyo. Además, relató cómo empezó la molestia por parte del público.

“Yo ya tenía una hora cuarenta cantando y canté unos corridos de superación personal que yo canto, simplemente que la gente sí quería corridos que son más explícitos y les decía yo que no. Y se enojaron y me enojó y me tumbé el rollo y dije ‘creo que es el momento de decirles adiós antes de que otra cosa pase’. Me retiré”.

Respecto a las actitudes de sus seguidores, Conríquez dijo que en ningún momento le molestaron, al contrario, las comprendió.

"No, la verdad no, porque de alguna manera los entiendo. Uno está entregado a su público y ellos son los que nos han apoyado. Donde estamos es gracias a ellos”.

Manda mensaje directo a Claudia Sheinbaum

En la misma entrevista, el cantante mexicano aprovechó para enviarle un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, y pidió que el cambio se haga paulatinamente, no de “golpe”.

“Pues yo le diría que, lo que ya canta uno para la gente que pues nos dejaran cantarlo. Poco a poco vamos cambiando todo, como los planes que tienen de ‘México Canta’. Claro, estamos para apoyarlos. Simplemente lo que ya está fuera, lo que la gente ya está escuchando, poco a poco podemos evolucionar eso, sin de golpe querer cambiar las cosas. Yo siento que estuviera mejor”, mencionó.

Finalmente, Conríquez reiteró su apoyo con el gobierno federal, proponiendo dar otro enfoque a la música nacional.

“Yo me sumo, obviamente para todo hay. Hay canciones de superación. Yo empecé con canciones de superación personal y fueron las primeras piezas que a mí me funcionaron. (...) Uno se va subiendo a un tren para no quedarse atrás”.

Comunicado de Luis R.

El 12 de abril, Conríquez emitió un comunicado anunciando que haría cambios significativos en las letras de sus canciones, en apego a las nuevas normas del gobierno respecto a la interpretación de corridos.

Luis se refirió a los hechos ocurridos el 11 de abril en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025.

“Afectaron no solo contra la seguridad y, por tanto, la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía.

“Espero profundamente que esta situación pueda ser sorprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música, aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”, añadió.

Las nuevas normas fueron enviadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México a los ayuntamientos de Texcoco, Tejupilco y Metepec, para advertir que, si se presentan casos de apología al delito en futuros espectáculos musicales, los responsables podrían enfrentar hasta seis meses de prisión.

Claudia Sheinbaum negó que los narcocorridos estén prohibidos

El 13 de abril, la presidenta de México fue interceptada en su vehículo y cuestionada sobre la prohibición de los narcocorridos, a lo que respondió: “No los prohibimos, lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. (...) Es un proceso educativo, informativo, donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”.

Además, señaló que está en contra de la censura y que lo que busca es “promover otros valores”.