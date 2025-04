María Belén Zerda: Turista argentina fue encontrada en Cancún tras permanecer 12 días desaparecida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Belén Zerda, ciudadana argentina de 38 años, fue localizada con vida el viernes 18 de abril tras permanecer desaparecida durante 12 días en Cancún. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la mujer fue hallada caminando cerca del boulevard Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Benito Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Turista extranjera desaparecida en Cancún: Lo que se sabe del caso de la argentina María Belén Zerda

De acuerdo con las autoridades, Zerda vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. Fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable y se notificó a su familia y al Consulado de Argentina en Playa del Carmen.

Grupo Interinstitucional localiza sana y salva a mujer argentina desaparecida el 6 de abril en Benito Juárez.#FGEQuintanaRoo#CeroImpunidadCancún#JusticiaParaTodos



uD83DuDD17uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/uTw7oElvfe pic.twitter.com/BHSVT0V4Tq — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 18, 2025

Su hermano, Guillermo Zerda, confirmó a medios argentinos que logró hablar con ella por videollamada poco después de su hallazgo. “Estaba como tranquila, muy bien. Está bárbara, no está lastimada, solo tiene algunos raspones de estar en la selva”, declaró a Infobae. Además, indicó que la mujer regresará a Argentina en las próximas horas.

Leyenda

La desaparición y la búsqueda de María Belén Zerda

María Belén Zerda fue vista por última vez el 6 de abril. Cuatro días después, el 10 de abril, se presentó una denuncia ante la Policía del estado de Quintana Roo. Las autoridades activaron el Protocolo Alba, mecanismo oficial de búsqueda de mujeres desaparecidas, y desplegaron un operativo en zonas selváticas del municipio de Benito Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Nadxielly Isabel: Joven escapa tras 14 días secuestrada por falsa oferta de empleo en redes sociales

Las autoridades activaron el Protocolo Alba.

Foto: @FGEQuintanaRoo

La Comisión de Búsqueda de Personas estatal participó en el operativo, que también contó con apoyo de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal. El rastreo incluyó las avenidas Huayacán, Chac Mool y Colosio, con drones, binomios caninos y equipos especializados.

Versión oficial vs. versión familiar

Durante los primeros días de investigación, la Fiscalía de Quintana Roo descartó que Zerda hubiera sido víctima de un delito. En comunicados publicados en su cuenta oficial de X, indicó que testigos aseguraron que la mujer padece esquizofrenia y que, durante un episodio, salió corriendo hacia la selva.

Tras la desaparición de una mujer de nacionalidad argentina, ocurrida el 6 de abril de este año, en el municipio de Benito Juárez, la #FGEQuintanaRoo continúa las investigaciones para dar con su paradero. (1/3) pic.twitter.com/q6XlJRcubD — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 16, 2025

Esta versión fue rechazada por la familia. Guillermo Zerda declaró a La Nación e Infobae que su hermana lleva una vida saludable, practica deporte desde los siete años y no tiene antecedentes psiquiátricos. “Mi hermana está sana. No fuma, no toma, no come frito. No toma ni una pastilla para el dolor de cabeza”, afirmó.

Según su relato, María Belén habría sido hostigada o amenazada, y por eso decidió esconderse en la selva. El motivo aún no ha sido esclarecido. En un audio previo a su desaparición, enviándole un mensaje a una amiga, la mujer parecía asustada.

La familia de la turista argentina rechazó las versiones sobre problemas de salud mental.

Foto: Facebook Siempre Unidas

Detalles del hallazgo

El hallazgo ocurrió el viernes por la mañana. María Belén Zerda fue identificada por elementos del Grupo Interinstitucional que participaba en el operativo de búsqueda. Llevaba la misma vestimenta: top negro, short claro y crocs blancas con verde.

Según Infobae, María Belén estuvo escondida durante casi dos semanas en la selva, una zona con vegetación densa, humedad elevada y fauna silvestre. Las temperaturas en ese periodo oscilaron entre 24°C y 32°C. Aunque se desconoce cómo sobrevivió, su hermano aseguró que está en buen estado general.

“Es de acero, no sé cómo hizo para sobrevivir. Pero está bien, está lúcida”, dijo Guillermo Zerda. “Mi mamá recién ahora empieza a respirar”.

María Belén Zerda apareció con vida tras 12 días desaparecida en Cancún.

Foto: Facebook Siempre Unidas

Sospechas y próximos pasos

El entorno de la mujer indicó que trabajaba en eventos deportivos y promociones. Tenía también una marca de bikinis. Creen que pudo haber sido amenazada tras haber visto algo que la asustó, aunque no se han brindado más detalles.

El caso fue reportado también ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en Argentina, que solicitó información oficial y planteó la posibilidad de una investigación transnacional.

Por el momento, la Fiscalía no ha confirmado si abrirá nuevas líneas de investigación. La familia solicitó que se indague a fondo en lo ocurrido y que se descarte cualquier versión basada en especulaciones sobre la salud mental de María Belén Zerda.