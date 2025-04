Sheinbaum presentará plan de fortalecimiento de la economía nacional ante aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México presentará su plan integral para atender la posible imposición de aranceles de Donald Trump, que no será de reciprocidad con impuestos a productos de Estados Unidos, pero sí del fortalecimiento de la economía nacional, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Añadió que se trata de “un programa integral que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía nacional que tiene que ver también con esto (...) Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo tarifas o aranceles yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz”.

La mandataria mexicana expuso que “no en cualquier país del mundo están construyendo lo que estamos construyendo aquí, la cantidad de trenes, aeropuertos, puertos y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los polos del bienestar”.

La economía de México está bien, “es obvio que si pasan temas a nivel internacional obviamente hay sus impactos en México, sobre todo en los indicadores macroeconómicos, pero como en México, como en todos los países del mundo”, destacó.

Dijo que con la decisión del presidente de Estados Unidos, el país con “la economía todavía más importante del planeta, cuando deciden cambiar de política que es lo que está haciendo el presidente Trump pues obviamente y sobre todo si es la política comercial evidentemente tiene sus impactos en todo el mundo”.

El tema, afirmó, es qué tan fuerte es la economía de cada país para atender esos impactos y expuso los indicadores históricos sobre empleo que del 1 al 31 de marzo suman 34 mil 179 nuevos puestos, en lo que va del año son 226 mil 731 y en total, hasta el 31 de marzo, suman 22 millones 465 mil 110 empleos. También afirmó que hay una recaudación histórica.

Al cierre de marzo de 2025 los ingresos del gobierno federal son de 1 billón 717 mil 288, lo que es 19.7% más en términos reales que de enero a marzo de 2024.

Agradeció a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos, “la gente tiene confianza en el gobierno y están pagando los impuestos”, lo cual, dijo, es “muestra de cómo la economía mexicana está muy bien (...) Empleo histórico, recaudación histórica y la inflación está bien también, y el banco de México está trabajando bien”.

Aunque dijo que no adelantará lo que presentará este 3 de abril, después del anuncio de su homólogo estadunidense, también expuso que su administración analiza algunos esquemas en exención o pago de impuestos en el país.

Expuso un ejemplo en el caso de la industria automotriz y habló del caso de Brasil, con Dilma Rousseff: “Ella hizo un programa muy interesante en 2012 del fortalecimiento de la industria automotriz. Ella puso un impuesto y fue reduciendo ese impuesto en Brasil, no digo que lo vayamos a copiar porque fueron condiciones distintas, digo qué fue lo que hizo ella”.

Detalló que puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil y les disminuía el impuesto a partir de aumento en eficiencia, de inversión en investigación y desarrollo, de compra de autopartes, en Brasil o en el Mercosur.

“Un programa integral que permitió que de 2012 a 2017 se incrementara en 75 por ciento la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz, muy muy interesante. Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz”.

México, por ejemplo, de lo que produce poco más de la mitad es lo que se exporta. “Pero el problema es que estamos importando muchos vehículos particularmente de Asia y no es nada contra ningún país asiático ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”.

Si se busca fortalecer la industria automotriz, se tiene que atender no solo en los términos que quiere plantear Estados Unidos, sino cuánto importa en ese sector. Y cómo hacer que la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en este territorio y más ahora frente a la nueva situación internacional que existe.

Además del impulso al Plan México que, afirmó, diseñaron desde hace seis meses, también habló de otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura.

“Ayer leía una nota en la revista Forbes que decía que se estaba usando demasiado un programa que existe en México vinculado con el tratado comercial, con Estados Unidos donde no se paga IVA a lo que se produce o lo que se importa para enviarlo a los Estados Unidos que es el programa Immex o a las maquilas. Decían que se había abusado demasiado de esto y que eso había afectado mucho a la industria textil, todo eso lo hemos estado revisando desde hace un buen rato”.